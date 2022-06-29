Watch News：高科技陶瓷 認證潛水表

【明報專訊】陶瓷物料近年成為腕表界炙手可熱的物料，Rado今年亦推出全新Captain Cook高科技陶瓷潛水腕表，是品牌史上首枚獲得ISO 6425潛水表認證的腕表。腕表採用整體式表殼，提高結構穩定程度，維持較輕重量，佩戴起來更舒適。表殼為43毫米，配備最新一代自動機械機芯，備Nivachron防磁游絲和80小時動力儲存。3時位置的紅色數字日期視窗和盒形藍寶石水晶表鏡，均向早期版本的設計致敬，而表鏡換上極致防刮的藍寶石水晶物料，雙面皆有防反光塗層。此潛水表款共有6個款式，包括兩款黑色，兩款橄欖綠色，分別有橡膠表帶或高科技陶瓷表鏈版本供選擇；而兩個等離子款式，則配備風格相襯的高科技陶瓷表鏈。

潛水表以外，Captain Cook今年也有新款自動計時表，表殼採用環形拉絲青銅或拋光精鋼製成，藍色或黑色表圈上鑲嵌拋光高科技陶瓷，與表圈凸緣及表盤顏色呼應。表盤顏色除了銀色漸層藍色外，亦有銀色漸層黑色與藍色太陽紋漸層色的設計。表盤上的指針、時標等均經過Super-LumiNova夜光處理，時針換上大膽醒目的箭頭指針，配搭清楚明顯的分針及紅色針尖的計時秒針，任何情况下都能輕鬆讀時。

查詢：2518 9939

文：張曉冬

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