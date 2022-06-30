the buzz：中環旗艦店全新面貌 感受佛羅倫斯典雅浪漫

【明報專訊】不難想像，兩年多的疫情為零售市場帶來巨大影響，但無論市場是否開始復蘇，作為國際時尚大品牌如Gucci，都必須預先做好部署。品牌位於置地廣場的旗艦店經過約6個月的大翻新後，最近終於重新開幕，迎接後疫情時代的零售市場。

原來Gucci落戶於置地廣場不經不覺約有15年，這些年來歷任創意總監都會主宰店舖的設計風格。約6個月前品牌決定把置地廣場的旗艦店休業，以全新概念大翻新，而這個概念當然來自現任創意總監Alessandro Michele。面積逾8100平方呎的店舖樓高兩層，整體格局營造出充滿透明度同時不失私隱的感覺，只因店舖面向皇后大道中的一邊設有偌大的玻璃，採光和透明度極高，室內卻有各式陳設作適度遮擋，還有為貴賓而設的專屬配套，加強顧客在店內的私隱。

LED顯示板 播放立體影像

旗艦店的陳設秉承Alessandro Michele極繁主義的美學風格，還有眾多品牌標誌元素裝飾，以及從品牌發源地佛羅倫斯的建築風格中取材。旗艦店外牆是灰白和深綠色大理石組成的幾何圖案，靈感源自佛羅倫斯歷史悠久的建築物聖約翰洗禮堂（St. John Baptistery）。意大利大理石被認為是優越石材，意大利人對石材加工、切割和雕刻也享負盛名，其優雅與奢華的程度堪稱與他們引以為傲的時裝和汽車設計鼎足而立，店內裝修正是向意大利工藝和佛羅倫斯建築風格致敬。外牆則加裝LED顯示板，可播放3D立體效果動態影像，將新穎影像科技配合古典建築風格，兩者的兼融亦體現Alessandro Michele大膽拼貼不同元素的創作風格。

幾何圖案的大理石同樣施用於地板上，混合上竹製地板，呼應Gucci於1947年以竹製作手袋手挽的歷史。古色古香的波斯地氈則劃分不同坐區，為整體佈置多添一份典雅之氣。旗艦店內家具也非常講究，店內用以放置產品的，都是充滿工業風的香檳金色金屬層架。梳化和座椅的造型風格極其浪漫，並配上色彩鮮艷的GG字母圖案；咕𠱸亦有豐富多姿的花卉和動物刺繡，與品牌衣飾同樣精緻，部分繫上Available for order標誌的椅子還可供訂購，絕對是品牌鐵粉的佳音。旗艦店亦混合用上古董家俬，顧客會在更衣室發現一幅19世紀的雕花全身鏡，或是一張19世紀路易十四風格的古董茶几。

個人化設計 訂製服務

稱得上旗艦店當然網羅了品牌的男女服裝、行李袋、手袋、鞋履、腕表珠寶、家飾、生活風尚用品及香氛，店內亦提供Gucci DIY（Do It Yourself）訂製服務，可為指定產品塑造個人化設計。特別為VIG（very important guest）而設的配套，則有首次添置吧枱的私人貴賓室，能為顧客提供精選小吃和特調飲品。還有能直接通往停車場的VIG專屬特別通道，提升私隱度及VIG專享的體驗。為配合旗艦店開幕，品牌特別推出Gucci Love Parade獨家精選衣飾系列、珍稀皮革所縫製的Gucci Beloved系列限量版手袋（圖二）、珠寶及Décor系列。

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

模特兒：Twig Chung（Elite Asia）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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