時尚運動表款 金色表盤 222腕表經典回歸

時標鑲鑽款——Patrimony自動上鏈腕表有白金深藍色表盤和粉紅金胭粉紅色表盤兩種材質配搭，各有表圈鑲鑽款或圖中的時標鑲鑽款式。$279,000（蘇智鑫攝）

【明報專訊】1977年，Vacheron Constantin為慶祝品牌創立222周年時，推出了傳奇名作222腕表。這枚經典表款由瑞士知名鐘表設計師Jorg Hysek構思，其大膽設計標誌品牌製表歷史上的重要里程碑，開拓時尚運動表款發展，時至今日仍然是不少收藏家夢寐以求的表款。來到2022年，品牌重新演繹此設計，在提升機芯功能同時，保留原汁原味的設計細節。

對古董鐘表收藏家來說，222絕非普通的數字組合。在表款面世前，運動表款多為運動愛好者設計，尤以專為飛行員或潛水員製作的專業表款為主，奢華表款則為正裝造型而設。 到1970年代，石英表的誕生成為機械表的強大競爭，兼具運動功能與奢華感覺的腕表才陸續出現，222是其中一個經典表款。

經典收藏家表款

222的誕生跟之前推出的兩枚腕表息息相關。1963年，Vacheron Constantin推出了專為適應當時多變的工作生活節奏而設計的編號6782 Turnograph腕表，名稱由turn（旋轉）和chronograph（計時）兩個字組成，得名於帶有15分鐘間隔刻度的雙向旋轉表圈，雖然其投產時間相對短，但腕表的棒狀指標及條形時標幾何造型卻引人注目。1975年時品牌則首次演繹都市時計，推出參考編號42001的Chronomètre Royal皇家天文台腕表，別致的表殼造型配搭略帶弧度的八角形表圈，是品牌首款配備一體式表鏈的精鋼腕表。到後來Jorg Hysek設計222腕表時，便延續了棒狀指標、條形時標、一體式表鏈等美學細節。

當時推出的222腕表還引入實用的結構設計，扁平表殼上配有醒目的凹槽表圈。表殼一體成形，意味機芯需從上方裝入，旋入式表圈設計可確保腕表防水深度達120米。腕表表殼厚度僅7毫米，機芯厚度僅3.05毫米，具備小時、分鐘及日期顯示功能。222型號最先推出的是一款直徑37毫米表款，被暱稱為 Jumbo（巨無霸的意思），隨後又相繼推出34毫米和24毫米的精鋼款、黃金款及雙色調表款，表殼右下角5時位均飾有品牌馬耳他十字標誌，直至1985年停產。

保留原款設計細節 提升機芯

今年重新面世的Historiques系列222腕表並非對原作的簡單再現，加入了現代詮釋，提升其穩定和佩戴舒適度。新款保留直徑37毫米、凹槽表圈、金色調表盤、條形時標和棒狀指標、一體式表鏈及六邊形中央鏈節，以及表殼5時位置的馬耳他十字標誌，該標識由經拋光處理的白金製成。機芯則換上2455/2型號，振動頻率4赫茲（原型表款振頻為2.75赫茲），動力儲存達40小時，走時更精準。擺陀亦專為新表重新設計，雕刻原版222標識，外緣凹槽圖案與表圈呼應，表底蓋採用背透設計。表冠和表鏈以垂直緞光紋裝飾，表圈則以環形緞面拉絲打磨，時標採用拋光處理，齒輪和板橋經手工倒角打磨，板橋飾有日內瓦波紋，主夾板則經圓形粒紋打磨。表盤上亦以復古字體鐫刻AUTOMATIC字樣。新機芯直徑比舊款略小，日期視窗相比原款設計明顯偏離表盤外緣，更為易讀。指標和時標覆有Super-LumiNova夜光塗層，平時呈米色，夜光時呈檸檬綠色。表鏈換上三段式表扣，原先外露的螺釘被隱藏，佩戴更舒服。

鏤雕機芯減重20% 超薄腕表為女士而設

222腕表以外，Overseas、Traditionnelle、Patrimony系列今年均有新作。Overseas推出鏤雕陀飛輪腕表，品牌自製2160機芯經重新設計，包括18K 5N粉紅金和5級鈦金屬兩個版本，其中鈦金屬款式是品牌首款從表冠、表圈、表鏈到表殼均完全採用鈦金屬材質製作的腕表。2160自動上鏈機芯經過鏤雕後，不僅總重減少20%，整體構架也煥然一新。機芯厚度減少至僅為5.65毫米，主要歸功於金質邊緣式擺陀。這一設計也令機芯其他零件可透過表底蓋盡收眼底。機芯基板及四個板橋上的裝飾打磨細節清晰可見，表面經NAC電鍍處理呈煤灰色，更具現代感。手工打磨的側邊和手工拋光倒角營造出迷人光影效果。發條盒表面同樣經過NAC電鍍處理，發條盒及盒蓋均被整體鏤雕。腕表並採用系列標誌的可快速替換表帶/表鏈設計，並附有額外兩條表帶，分別為小牛皮和橡膠材質。粉紅金表款可替換黑色表帶，鈦金屬款可替換的表帶則為藍色。

女士時計鑲嵌圓形鑽石

Traditionnelle和Patrimony系列兩款新表則主要為女士而設。根據品牌歷史檔案記載，很早便開始接受女士時計的訂製委託，代表作品包括1838年創作的一枚雕刻精美的黃金懷表，搭載二問報時功能和偏心式小秒盤。此後品牌陸續推出多款女士時計，其中部分配備複雜功能。新登場的Traditionnelle超薄萬年曆腕表搭載1120 QP機芯，表盤上清晰呈現所有曆法資訊，以4年為周期顯示星期、日期及月份，並帶有閏年指示，在2100年之前毋須作任何調校，6時位置設月相視窗。機芯另一特色是極為纖薄，厚度僅4.05毫米，裝載於厚度8.43毫米、直徑36.5毫米的表殼內，營造出和諧的視覺美感。腕表有18K白金和18K 5N粉紅金款式，白金款搭配藍灰色珍珠貝母表盤，粉紅金款則配以白色珍珠貝母表盤。月相盤與表盤採用同一色系，月亮及繁星標誌呈現與表殼相呼應的白金或粉紅金光澤，並經以乳光裝飾。表圈和表耳正面鑲嵌76顆圓形鑽石，表冠點綴一顆圓鑽。

新款的Patrimony自動上鏈腕表殼直徑同為36.5毫米，一樣採用18K白金或18K 5N粉紅金材質製作，圓弧線條經重新設計，表冠略帶弧度。在微拱表盤上，柳葉形指標指示時間。白金款表盤為深藍色，粉紅金表盤則為胭粉紅色。表盤顏色呈漸變效果，中心至邊緣由淺到深。6時位置日期視窗與表盤同色，其中兩款腕表表圈鑲嵌72顆圓鑽，另外兩款的分鐘刻度圈在金質鑲貼時標間點綴48顆圓鑽。在分鐘刻度圈略微拱起的表面鑲嵌寶石是極為複雜的工藝，也展現了品牌的製表理念，在每個細節中解構時計的美學。

查詢：2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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