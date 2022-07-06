Watch News：全新方形腕表

黑色陶瓷表圈——Square Bang Unico系列腕表直徑42毫米，共有5個款式選擇。其中3款由單一材質製成，分別是鈦金屬款、黑色陶瓷款以及King Gold款，另有鈦金屬搭黑色陶瓷表圈和圖中的King Gold搭配黑色陶瓷表圈款。$301,100（黃志東攝）

【明報專訊】方形設計的腕表在市場上選擇不多，最近加入此陣營的有Hublot，全新的Square Bang Unico系列腕表靈感源自品牌經典Big Bang系列，繼Spirit of Big Bang酒桶形腕表設計後，重新設計表殼形狀。要製作新表，當中的最大挑戰是機芯。因為齒輪是機芯的基礎零件，因此機芯需要以圓形呈現。若要將圓形機芯和諧地置於方形表殼內，便需要一個非常特別的表殼造型配合。在Square Bang Unico計時表中，6時位置設有清晰可見的導柱輪，雙計時盤顯示設於左右兩側，機芯內部運轉一覽無遺。表圈上6枚螺絲位置也與Big Bang系列一致，表帶方面配搭源自Big Bang的紋理橡膠表帶和一鍵式快速更換表帶功能，表帶以「朱古力方塊」紋理點綴，呼應Square Bang Unico系列的外形。

至於Big Bang系列，今年推出了新款Integral一體式陶瓷腕表，設計融合一體式結構，單一材質及單色配色，提供靛藍色、天藍色、沙灘米色及叢林綠色4種全新陶瓷配色選擇，分別代表水、天空、土及木的元素，各限量250枚。所有表款均配備42毫米表殼，搭載HUB1280第2代UNICO表廠自製機芯，提供長達72小時動力儲存。

查詢：2781 2728

文：張曉冬

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