high jewellery：迷幻與優雅 復古與浪漫 跨越時空 珠寶夢幻旅程

【明報專訊】自Alessandro Michele於二○一五年成為Gucci創意總監後，品牌的變化就像破繭而出的蝴蝶一樣，瞬間蛻變得更美麗絢爛。二○一九年首次推出高級珠寶系列的Gucci，設計非但跳出一般雍容華貴的框框，更擁有極繁主義帶來的復古和浪漫氣息，突顯Alessandro Michele的豐富想像力，在不同領域塑造Gucci成一個更動人心弦的時尚品牌。

Gucci最新推出的高級珠寶系列是名為Hortus Deliciarum的第3章。Hortus Deliciarum在拉丁文中解作「歡愉花園」，品牌創意總監Alessandro Michele想表達的似乎非常呼之欲出，但若稍為深入了解他的奇思妙想，自會更心領神會系列的浪漫情懷。

Alessandro Michele以一場超越時間和地域維度的Grand Tour為珠寶系列的設計概念。Grand Tour是歐洲貴族子弟在完成學業後，進一步豐富文化涵養的旅程，他們通常遊歷歐洲一圈，吸收不同的藝術和音樂養分。而Alessandro Michele的版本，就是先把自己的身分設定為一個收藏家，回溯歷史中19世紀的Grand Tour遊歷體驗。糅合夢境和現實經驗，並以珠寶訴說這個夢幻旅程。珠寶如遊記般分成多個主題：旅程由19世紀中葉飛越到1970年代，地域則由意大利羅馬橫跨至印度等地，將不同文化和源自不同時空的珍貴寶物融會，讓古今以不同形式在當下接軌，珠寶亦成為建構多元未來的媒介。

微型馬賽克為素材 羅馬園林主題

旅程先由意大利出發，名為Roma的珠寶系列就是旅程的起點，系列選用了源於1850年至1870年製造的微型馬賽克作為素材，有別於一般高級珠寶以碩大寶石為設計核心，Roma系列取而代之以這些微縮景物馬賽克鑲嵌在頸鏈、手鐲、耳環、胸針和吊墜上，以橄欖石、黃色綠柱石、紅色及粉紅色尖晶石、藍色黃玉、火紅色蛋白石、粉紅色碧璽和彩色鑽石等加以點綴，這種罕有的處理為系列鍍上珍貴特質，以羅馬園林為主題的圖案亦捕捉人們對古代奇觀的嚮往和好奇。

萬花筒演繹瑰麗珠寶

另一主題是以多元美學為概念的Kaleidoscope系列。旅程由羅馬遠征到印度土邦，沿途看到華麗的王宮、茂密的園林、蒙兀兒式的五彩絲綢，以及印度雅利安文化中吠陀神祇的靈性氛圍，均啟發Alessandro Michele以生動如萬花筒的手法演繹瑰麗珠寶，包括單鑲梨形或心形切割寶石的戒指；由多串彩色寶石組成的頸鏈；以黃金、鑽石和琺瑯、大顆黃色綠柱石交織而成的手鐲；以及形如歐洲教堂玫瑰圓窗的頸圈、長頸鏈、耳環和戒指。旅程進一步延伸至東西方交匯的印尼、澳洲和玻里尼西亞一帶，清麗脫俗的珍珠成為Pearls系列的素材。純白、奶白和黑色珍珠結合明黃玉，在長頸鏈、耳環和胸針組成的套裝中婉約動人。珍珠與可拆式吊墜上的明黃玉互相牽繫，或與彩色碧璽和鑽石相間，組成繽紛構圖。

幾何鏈節構成頸鏈手鏈

旅程經過不同地域，一下子來個時間轉移，由19世紀去到20世紀的1930至1940年代。在這個現代主義方興未艾、摩天大樓拔地而起的年代，啟發Alessandro Michele以幾何鏈節構成頸鏈和手鏈，配合結構精巧、靈活鉸接的不規則形飾件。柔軟靈動的幾何鏈節飾以紫水晶、海藍寶石和枕形切割灰藍色綠柱石，造型華麗且標誌着新舊世界的交融。旅程終章來到1970年代，這時流行文化當道，人們自由表達自我，對異國心生嚮往，更會將遙遠神秘的國度理想化。六角形綠寶石、梨形碧璽及以鑲嵌長方形切割鑽石的綠色琺瑯包鑲的海藍寶石猶如護身符，亦為鑲鑽白金頸鏈添上迷幻色彩。

Alessandro Michele為Hortus Deliciarum高級珠寶系列的第3章，找來出爐奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）擔綱廣告企劃的演出（圖A），將迷幻與優雅、復古與浪漫融會於影像之中，呈現Gucci高級珠寶的不一樣美學。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Zhang Yan（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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