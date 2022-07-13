Watch News：傳統製表遇上街頭文化

【明報專訊】誰說高級製表來來去去都是一個模樣？H. Moser & Cie.（下稱Moser）每年發表的概念表，總是以大家完全想像不到的物料製作腕表，例如芝士、植物（比Loewe剛發表在時裝上種植物的2023春夏男裝系列還要早3年），又或是今年表展的Blacker than Black腕表，整枚腕表除了指針以外，也覆上能吸收99.965％可見光的Vantablack物料，指針看起來就像在黑暗中懸浮。

除了概念表，品牌的量產表款也常常為大家帶來驚喜，剛面世的是與全球知名街頭運動服裝潮牌Undefeated攜手製作限量版腕表。Undefeated在2002年創立，在洛杉磯開設首家服裝及運動鞋專賣店。今次跟Moser合作的想法來自Undefeated的合伙人Eric Cheng，他同時是Moser腕表粉絲。Eric主動與Moser的CEO Edouard Meylan聯絡，起初只想訂做一枚個人腕表，但雙方認識後一拍即合，結果製成了限量發行76枚的Streamliner Chronograph Undefeated腕表，在兩個品牌的網站發售。

黑虎迷彩紋煙熏表盤

新表是Moser首次在枕形表殼上覆以碳灰色DLC塗層，搭配一體式精鋼鏈帶。表盤為黑虎迷彩紋煙熏設計，是Undefeated的標誌圖案之一，圖案鐫刻到表盤後需塗上多層漆料逐步上色，再在漆面表面修飾，才能呈現Moser的標誌煙熏效果。灰色刻度環繞表盤邊緣，外側分鐘軌道測量秒鐘，內側分鐘軌道計算分鐘。12時位置設有黑色鍍銠精鋼Undefeated標誌，其正下方飾以低調的淺灰色Moser字樣。計時指針底部較厚實、尖端極細，參考車內儀表板的指針款式。小時和分鐘採用立體弧形指針指示，分為兩個部分，將含有Super-LumiNova夜光材料創新陶瓷基底材質的碳灰色Globolight飾塊嵌入指針中。腕表以外，兩個品牌也推出膠囊系列，包括Moser掛鐘以及Undefeated獨家開發的「Friends & Family」親友限定版外套。

查詢：www.h-moser.com

文：張曉冬

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