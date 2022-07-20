Watch News：探險型號 親民定價新表突襲

設計靈感--70年前探險家佩戴當時Tudor最新推出的首款自動上鏈防水表Oyster Prince到北格陵蘭研究，成為今年推出的Ranger表款的設計靈感。（品牌提供）

【明報專訊】近年最喜歡玩突襲推出新表的品牌應該是Tudor。月初時公關神秘傳來活動邀請，以為是早前推出表款的展覽活動，但原來是全球同日發布全新表款。

在1952年7月8日，英國北格陵蘭考察隊從倫敦泰晤士河畔的德特福德啟程，前往格陵蘭島開展為期2年的研究。探險隊員由英國科學家和水手組成，在冰原多地開展深入的冰川調查及地震測量，他們佩戴的正是當時Tudor最新推出的首款自動上鏈防水表Oyster Prince。70年後，品牌推出新款Ranger腕表，向這場北極探險致敬。Ranger系列的起源可追溯至1929年。當時此名稱並非專指稱Ranger表款，而是代表旗下腕表系列中的某些探險型號。到1960年代Ranger美學風格逐漸成形，表盤上設有3、6、9及12時的特大阿拉伯數字，指針採用獨特箭頭形指針，時針輪廓圓潤，秒針棱角分明，均塗有夜光物料。

致敬70年前北極探險

新款Ranger腕表結合先進製表技術與經典美學。腕表的磨砂316L精鋼表殼直徑39毫米，搭配316L鋼固定外圈。圓拱形粒紋啞黑色表盤上，小時標記和特別設計的「Ranger」指針上，均塗有A級瑞士Super-LumiNova夜光塗層，秒針尖端的酒紅色帶來新意。新表配搭品牌原廠機芯MT5402，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲及70小時動力儲備。表款共有3種表帶設計選擇：分別是飾有紅色及米色條紋的橄欖綠色提花織紋表帶，皮膠合成表帶，或搭配「T-fit」帶扣、便於快速調節的316L鋼表鏈。跟其他品牌腕表一樣，備用5年可轉讓保養，毋須登記或定期檢查。

查詢：2249 8833

文：張曉冬

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