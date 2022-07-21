showcase：穿梭夢幻泡泡 鮮艷明亮 一身快樂衣飾討好自己

【明報專訊】大家還記得什麼是旅遊氣泡嗎？譯自英文travel bubble的旅遊氣泡是指將一些疫情較緩和的國家或地區聯結成「氣泡」，在氣泡內能有限制地互相開放旅遊，氣泡內的旅客不用接受強制檢疫。香港曾於二○二○年與多個國家協商，最後卻因疫情反覆而告吹。想不到兩年後的今天，很多人的旅遊夢仍如泡影般似有還無。如此情况下難免令人心情鬱悶，有沒有想過以快樂的衣飾來為自己提振一下？

香港的夏季日照充足，但藍天白雲令熱愛外遊的港人想起的，卻是同一天空下外國的椰林樹影。這時有人會把心一橫外遊去，那怕回港需要隔離；也有更多人為此而卻步，選擇繼續等待。其實即使留港，在風和日麗的日子穿上令人愜意的衣飾也是討好自己的一個方法，或穿上泳衣到海灘與陽光來個更近距離的接觸，不枉費明媚的好天氣。

Loewe的2022秋冬季前系列以運動裝元素為設計主軸，色彩鮮艷明亮，材質創新兼為服裝帶來如雕塑般的輪廓，系列中一套層次豐富的鏤空緊身服，襯以品牌的Bracelet Pouch，帶來令人感到欣喜的玩味。Emporio Armani特別推出2022春夏可持續系列，以衝浪為主題突顯自由奔放的美學，其中大膽迷幻的圖案最為搶眼，系列包括風衣、外套、T恤、短褲和泳衣等單品，採用經過無氟防水處理的再生尼龍縐綢、再生尼龍的混紡面料，有機或再生棉製成。

Laakeri印花剪紙風格帶來喜悅

若要數穿起令人愜意的品牌，一定少不了Marimekko。今季乃品牌新任創意總監Rebekka Bay的首個春夏系列，其中印花部分的靈感來自植物、樹葉和花朵，再通過抽象的演繹為植物主題賦予新生命。其中的Laakeri（月桂葉）印花起源於一棵大藤蔓，設計師以剪紙風格重新演繹，令印花帶來活力和喜悅之感。而甚具知性美的COS，在春夏季也推出了剪裁簡約、用色大膽的泳裝和配飾。就算是平日比較內斂的女性，在海灘歡度夏日時也可以拋開束縛，盡情享受。

查詢：COS 3580 7938（中環店） Emporio Armani 2411 0177（中環店） Loewe 2375 0328（海港城店） Marimekko 2203 4218（銅鑼灣店）

文：溫兆明

模特兒：Rosemary Ling（Model Genesis）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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