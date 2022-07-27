70周年添新色 航空計時表重現1950s美學

太空人腕表——Navitimer Cosmonaute航空計時太空人腕表跟其他Navitimer款的最大分別，是表盤的24小時顯示。$79,800（黃志東攝）

【明報專訊】腕表跟每季以新裝刺激市場消費的時裝不同。雖然每年均會推出新作，但大部分新表其實也是從以往經典款式演變而成——因為喜歡腕表的人就是鍾情歷久不衰的設計。今年是Breitling Navitimer表款70周年和它衝出地球的60周年，品牌以新表回顧當時的設計，重新演繹1950至1960年代的美學風格。

70年來，Breitling飛行員腕表一直受飛行員和時尚達人的青睞。1952年，品牌傳人Willy Breitling開發了一款設有環形飛行滑尺的計時腕表，讓飛行員能快捷地完成各項必要飛行計算。後來全球最大飛行員俱樂部「航空業者和飛行員協會」（AOPA） 宣布採用它作為其官方時計，Navitimer航空計時表（代表navigation timer航空計時器 ）便應運而生。

機翼標誌重返表盤

今年是腕表面世70周年，品牌推出了新版Navitimer航空計時表，並保留了當中最知名的元素。表款配備環形飛行滑尺、刻度時標、3個計時小表盤和便於抓握的凹槽表圈。飛行滑尺和弧形水晶表面構成的腕表輪廓精巧，拋光和拉絲相間的飾面賦予金屬元素，帶來低調質感。

透過透明表底蓋，換上更纖細輪廓的擺陀，讓大家能更容易欣賞瑞士官方天文台（COSC）認證品牌自製01機芯的運作。腕表享有5年保養，提供約70小時動力儲存，低調的日期顯示窗位於6時位置，可隨時調整日期而不會損壞機芯。

表款分別有46、43或41毫米等多種尺寸，備有精鋼和18K紅金兩種表殼材質，亦有半亮鱷魚皮表帶或七排式金屬表鏈選擇。除了經典黑白配色，還有綠色、藍色和三文魚色等現代色調，而AOPA機翼標誌重返表盤12時位置，正是向腕表歷史致敬。

第一枚瑞士腕表進入太空

但Navitimer並不只留在地面和空中，系列腕表在60年前乘搭太空船Aurora 7（極光7號）飛往太空，是「第一枚進入太空的瑞士腕表」。在1960年代，全球的注意力也從航空旅行轉向太空探索，不少腕表品牌也爭相在太空腕表領域角逐第一。

1962年5月24日，太空人Scott Carpenter在執行Mercury-Atlas 7（水星宇宙神7號）任務期間，佩戴Navitimer Cosmonaute 航空計時太空人腕表繞行地球3周。這款腕表按照Carpenter的個人需要而設計，有別於原本的Navitimer飛行員腕表設計，設有24小時表盤，能夠在太空中區分白天和黑夜。

當時Aurora 7在發射5小時後迫降在大西洋上，因為長時間暴露在海水中，對這枚Cosmonaute太空人腕表造成了無法修補的損壞，但這枚飽受摧殘和腐蝕的太空歷史腕表至今仍保留在Breitling的典藏中，品牌早前便在蘇黎世舉辦的太空主題活動中，再度公開這枚腕表。品牌亦特別在任務完成60周年之際，推出現代版Cosmonaute航空計時太空人腕表，限量發行362枚。

Cosmonaute航空計時太空人腕表與同系列其他成員的分別，在於它能夠分辨24小時時間，品牌自製機芯B02提供此顯示功能。乍看之下，新表是對原作的忠實復刻，採用全黑表盤和黑色鱷魚皮表帶或七排式精鋼表鏈，但仔細觀察會留意到此41毫米直徑腕表的新特色，其中之一是其鉑金表圈。表背換上藍寶石水晶玻璃表底蓋，透視機芯運作，表橋綴有 Carpenter、Aurora 7和3 orbits around the Earth（繞行地球三周）的特殊鐫刻，以及最初獲選為NASA首次載人航天飛行的7人太空人小組的名稱Mercury 7（水星7號）。

精簡美學 方形分針回歸

Navitimer系列外，品牌亦趁夏天，推出重新設計走運動路線的Superocean超級海洋腕表。新系列追溯了1960、1970年代原版腕表 Slow Motion的精簡美學，同時增添了現代特徵和明亮色彩。在1960年代，海洋探險家Jacques Cousteau的冒險事迹引起探險熱潮，水肺潛水運動風靡一時。在潛水時，時間非常重要，每分鐘都必須計算精確。在Superocean腕表的早期設計中，設計師摒棄了所有「多餘」設計，關鍵的分鐘表盤引入了對比鮮明的表圈。為了方便讀取時間，精細化的時標被厚實的熒光刻度取代。而最大膽的舉動是取消了秒針，取而代之的是突破的分鐘計時表，因為計時分鐘的移動緩慢，故被稱為Slow Motion。

新款Superocean腕表遵從Slow Motion表款的精簡實用理念，提供46、44、42和36毫米4種尺寸和色彩繽紛的表盤，配備精鋼、精鋼配紅金及青銅的金屬表殼。其中44毫米和42毫米的青銅版本採用特殊合金，耐腐蝕度高，會隨時間產生微妙色澤，令腕表更顯獨特。運動型橡膠和三排式金屬表鏈配搭摺疊扣，其快調裝置可輕易調校15毫米闊度，便於佩戴在潛水服外面。

腕表防水性能達300米，配備寬型指針和 Super-LumiNova熒光塗層時標，源自Slow Motion表款的方形分針回歸表盤。為確保潛水時的安全，腕表表圈為單向旋轉設計（除了46毫米表款表圈為雙向旋轉設計，配備專利安全鎖），防刮陶瓷鑲嵌表圈不易磨損或褪色，腕表同時具防震、防沙和耐鹽水腐蝕。腕表配搭品牌17型自動機芯動力儲存約38小時，具2年保養。

查詢：2295 1088

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Watchout]