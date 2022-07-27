Watch News：從海洋到太空 年度新表展

【明報專訊】靈感源自海洋的Ulysse Nardin最近以Vertical Odyssey為主題，在香港展出年度新表。兩枚潛水系列腕表包括大白鯊限量版計時表（圖，$108,300）和世界環球帆船賽腕表。前者為致敬大白鯊在保持海洋生態鏈平衡發揮的貢獻，以鈦金屬製作的表款直徑44毫米，採用白色單向潛水計時內凹橡膠表圈。灰色表盤讓人聯想到鯊魚表皮，腕表亦如大白鯊般，能抵禦300米深海重壓。後者則是品牌攜手世界環球帆船賽（The Ocean Race）研發的新表，搭載品牌自製機芯，一半零件均運用循環再生材料製成，主要為再生精鋼和黃銅。新表以炭灰色（鍍釕）粗紋表面處理，表盤中央刻印標誌的雙X字樣，一半為啞光，一半為緞面打磨。

展覽名為Vertical Odyssey，除了海洋，品牌也帶大家走進宇宙。Freak X砂金石腕表表盤散落無數閃爍的細小顆粒，看起來就像星光一樣，而腕表內的平衡擺輪和擒縱裝置組成的調節機制均採用矽材質製成。Freak S腕表的靈感亦同樣來自外太空，兩個超大號矽製擺輪分別固定於不同平面，連接兩者的調節器獲取兩個擺輪的平均速率。兩個擺輪呈20℃夾角，附有重量慣性塊，通過火箭尾翼造型的玫瑰金板橋連為一體，外形恍似一艘雙核動力宇宙飛船。

■Vertical Odyssey展覽

日期：即日至7月31日

地點：K11 MUSEA 5樓517號舖三寶鐘表珠寶

營業時間：上午11:00至晚上8:00

查詢：3105 9823

文：張曉冬

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