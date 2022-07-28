high jewellery：天然素材混合鑽石黃金 脫俗出塵的奇幻珠寶

【明報專訊】高級珠寶的設計靈感很多時取材於大自然，諸多寶石和貴金屬重新演繹「花鳥蟲魚」的美態。雖然美麗依然，卻也成為一種保守和既定的設計套路。不過靈感同樣源於大自然，Boucheron最近發布的The Carte Blanche, Ailleurs高級珠寶系列，便有一種截然不同且脫俗出塵的奇幻感覺。究竟是因為品牌來自法國而自然流露的浪漫奇想？還是因為其漠視固有框架的想法，成就一種不落俗套的設計？《明報》life&style專訪品牌創意總監Claire Choisne，讓她細說創作歷程。

高級珠寶被認為是以奇珍寶石和貴金屬作為材料，結合精巧工藝而成的稀世珍品。很多人愛將之珍藏以收保值之效，因此非常着重寶石是否罕有和價值連城，反而珠寶的款式卻偏向保守。無論是傳統以碩大寶石為重心的對稱設計，還是靈感取材自花鳥蟲魚的設計也好，漸漸成為一種既定套路。但法國高級珠寶品牌Boucheron卻極其用心，將焦點放在創新設計上，尤其在最新發布的The Carte Blanche, Ailleurs高級珠寶系列，靈感雖然同樣取材於大自然，卻有種奇異的迷人感覺。

系列名稱Ailleurs是法文「他方」的意思，也許令人聯想到設計師是否為尋找靈感而遠走他方？Boucheron創意總監Claire Choisne的答案卻是恰好相反，「這個系列是在2020年初構思，當時差不多整個世界都因為疫情處於封鎖狀態。不過這反而有利於我的創造力和想像力」。她不但因疫情影響而不能往別處尋找靈感，在那個行出家門也有點不便的時期，卻激發了驚人的想像力。「當時我身在葡萄牙，沒受到巴黎日常騷動的影響。那時我的夢想是逃離和旅行。製作這個系列正是一種通過想像力旅行的方式，雖然無法與我的團隊一起往外地尋找靈感是一項挑戰，但好處卻是沒有創意的限制，所以在某種程度上也很棒！」

「他方」 大自然的某個地方

The Carte Blanche, Ailleurs高級珠寶系列有5大主題，分別是沙之女（Sand Woman）、葉之女（Leaf Woman）、地之女（Earth Woman）、卵石之女（Pebble Woman）以及火山之子（Volcano Man）。乍聽好像極地異域的神話人物，「這個『他方』是大自然的某個地方，而大自然一向是Boucheron和我的靈感泉源。主題是5個虛構的世界，沒有任何地理和創意限制，它們各自提供了不同的氛圍和感覺」。Claire親自解釋：「首先，我和團隊一起brainstorm，創建不同顏色、感覺、氛圍的世界，再去想像生活在這些神奇異域的人物。例如卵石之女是安靜而沉着，葉之女則是活潑好動，然後我們再研究每件珠寶的細節。過程中我很想向自然界中出現的原材料致敬，並將它們與鑽石和黃金等傳統珠寶材料混合在一起。我亦想超越慣常由相配頸鏈、手鐲和耳環組成的傳統套裝首飾的想法，而是以顏色、感覺和情感，把每件作品聯繫在一起。」

蝴蝶翅膀 貝殼 橡樹 展現原材料天然美

系列形態不但充滿脫俗出塵的奇幻感覺，而且如Claire所言，採用的自然界材料更令人拍案驚奇，成為系列感動人的重要原因。其中真實的蝴蝶翅膀、貝殼和橡樹等素材，跟傳統素材的製作過程有天淵之別。「展現原材料天然的美對我來說是最重要的任務，從一開始我就知道這是個很大的挑戰，幸得到一班天才般的工匠找到新工具和製作方式。」Claire先由蝴蝶翅膀開始解釋：「蝴蝶翅膀是系列中最為費時的素材，我們花了6年時間開發這種技術。早在2017年我已想將蝴蝶翅膀用於Nature Triomphante高級珠寶系列之上，當中的FleursÉternelles戒指就有把花瓣鍍在鈦金屬表面。但這種技術不能用於蝴蝶翅膀，因為能清晰通透地看穿翅膀是我想做到的效果，所以要找一種不用金屬全面固定的方法。來到最新的Ailleurs系列，我們就研究先以電腦掃描蝴蝶翅膀，複製一個確切無誤作支撐用的黃金框架，然後開發一種不會影響蝴蝶顏色的保護樹脂，最後再由工匠鑲嵌精細的鑽石。」系列中選用的蝴蝶名為Ideopsis Vulgaris，來自印尼一種非瀕臨滅絕的物種。

說到採用天然貝殼作為素材，Claire遇上另一難題。「在沙之女主題中的Coquillage Diamant耳環，我選用了天然貝殼為素材。製作團隊展示許多從天然貝殼供應商提供的貝殼，要從中找到心儀的貝殼相對容易，但要找到一雙近乎相同的來製作耳環卻有如大海撈針，不過我們還是找到了。之後我們將兩個貝殼作3D電腦掃描，讓工匠能以白金重新製作貝殼的內部和外部。」蝴蝶和貝殼等天然素材與寶石一樣，同樣由大自然渾然而成，Claire和製作團隊對這些素材的尊重卻不下於昂貴的寶石，那種謹小慎微和精雕細琢，除了花費大量時間心力，也大大提升珠寶的藝術價值。

最後介紹的天然素材是橡樹，在火山之子主題中的Bois Brûlé Diamant頸鏈，就用上一種殊不簡單的橡樹，而Claire也為木材施加一種非常獨特的處理方法。「我一直在尋找木材和鑽石之間的強烈對比。幾年前，我在日本看到用燒過的木頭建造的房子。木材在乾燥後，使用一種稱為燒杉板（Shou Sugi Ban）的日本技術處理，燃燒木材表面使其表面碳化，達至更能抵禦惡劣天氣的能力。我深受這種處理方法啟發，所以特別選擇來自波蘭的沼澤橡樹（Swamp Oak）。這種樹可以在沼澤內被淹沒超過3000年，是一種非常獨特的木材。製作時先經過日本的燒杉板處理，突出木紋質感，亦做了很多測試以確保木材線條在扭動時依然保持對稱，然後添加保護清漆。」此外，卵石之女主題中亦用上白色鵝卵石，跟貝殼一樣精挑細選而來，再將鵝卵石挖空令其變得輕巧且質感通透。葉之女主題則反向以鋁金屬模仿如竹葉的Feuillage手鐲。

火山之子 男性化章魚耳環

在整個系列中，火山之子的主題面向男性，效果前衛別致，相比其他主題有什麼獨特之處？「我一開始時是先想到氣氛，是有點敵意、黑白對比分明的。然後想到適合這個世界的元素，例如狼、章魚、燒焦木頭、隕石等。這讓我想到更男性化的世界，因此主題以男性來體現。雖然這些單品由男士佩戴展示，但它們也適合女士。這就是一家全面的珠寶品牌的特點。我也很高興剛收到通知，火山之子中的章魚耳環和狼戒指都被一位男士買下！」Claire補充說：「其實Boucheron每個層面都超越了性別。對我而言，高級珠寶是一種表達方式，男或女都可以透過它表達個性和風格。我在設計時會保持自由開放，並撇除性別思考，這還能提升我的創意。」●

查詢：Boucheron 2762 7829（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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