精密複雜萬年曆 夜空表盤上觀星

【明報專訊】古人以天空的星體運行來計算時間，不少機械鐘表功能也和天文息息相關。今年Jaeger-LeCoultre不少新作便向天文學致敬，由月相功能到精密複雜的萬年曆、星空圖，甚至現實中難以捕捉的流星現象，均在腕表上細緻重現。

Polaris系列在2018年面世，呼應Jaeger-LeCoultre（下稱JLC）表廠潛水表的歷史，以現代風格演繹1968年推出的著名Memovox Polaris極地響鬧腕表。今年品牌首次為系列加入一款Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕表，採用漸變深藍色漆面表盤。萬年曆被視為機芯三大複雜功能之一，它其實就是一部微型機械，能根據不同月份天數按閏年周期自動調校，顯示正確日期，其難度在於不同年份月份的每月長短變化並非完全規律。

太陽年的長度約為365.2425天，凱撒大帝在西元前46年推行Julian Calendar，每4年為2月增加一天，以補償平年365日和太陽年之間的差距。但經過一段長時間後又會出現過度補償的情况，於是教宗Gregory XIII在1582年便宣布取消某些閏年。我們沿用至今的Gregorian Calendar，將被4整除的年份視為閏年，而同時可被100整除的年份則為平年（如1900年、2100年），但如果同時可被400整除，該年則為閏年（如2000年、2400年）。

新版萬年曆 增添南半球月相顯示

早在19世紀末，LeCoultre（JLC前身）已研發了首批萬年曆懷表，要將如此精密複雜的裝置設於細小鐘表內，可謂困難重重。新表用到的是新版868AA型機芯，原版機芯在2013年首次推出，經過升級和改良後，新版設有逆跳指針南半球月相顯示，與經典北半球月相顯示相輔相成，動力儲存也提升至70小時。

多項年曆功能以3個小表盤顯示：日期、月份和星期分別設於9時、12時和3時位置，年份則位於月份顯示窗內，月相顯示在6時，逆跳指針式的南半球月相顯示設於傳統北半球月相顯示下方。4個小表盤稍微下凹，質感修飾帶來光影變化，讓人聯想到夜空。表盤中央（指針軸上方）設有細小的「安全區域」視窗，在每晚8時至凌晨4時會由白色轉換成紅色，提醒使用者不要在此時段內調校日期或日曆顯示，以免破壞機芯。時分指針特別採用鏤空設計，方便讀取各項顯示。

陀飛輪每日公轉一圈

在Master系列中，品牌也推出了兩枚跟天體運動有關的新作，其中Master Grande Tradition Calibre 948型腕表以珍稀工藝裝飾世界時間功能。在時間測量歷史中，時區是相對較新的概念。地球上以24小時為一天，源於地球自轉和繞日公轉。早期的航海家和探險家發現，不同地點的日出和日落時間各不相同，到後來海運貿易發展和鐵路旅遊的普及，國際才定立了標準化計時系統，以倫敦格林威治天文台為子午線，作為全球計時標準。經線以格林威治為起點，分別向東及西延伸180°，向東計算為「上午」（ante meridian, am）及向西為「下午」（post meridian, pm）的概念應運而生。

新表用到948型機芯，首次結合世界時間複雜功能與飛行陀飛輪。陀飛輪每24小時在表盤上公轉一周，表盤中有一幅以北極上空為視角的世界地圖。手工藝大師在一塊白金薄片上勾勒出地球各大洲的輪廓線條，並飾以內填琺瑯，懸浮於表盤底盤上。下方為代表海洋的底盤，此部分以鮮明藍色半透明漆面製作，鐫刻波浪形手工扭索飾紋圖案。飛行陀飛輪懸浮於藍色海洋上，每60秒自轉一圈。與其他世界時間腕表一樣，內表圈以城市名稱指示時區。城市表圈外是兩個固定的同心圈，第一個24小時顯示圈設有鑲貼數字和長方形時標，第二個是設有激光雕刻軌道式分鐘刻度環的藍色漆面圈。

另一枚Master Grande Complication Calibre 945型腕表，則在2010年面世，今次是品牌首次運用單色琺瑯技術裝飾星空圖。單色琺瑯源於16世紀法國的獨特工藝，運用色調和陰影營造立體的錯覺。琺瑯工藝師必須先準備深色背景（傳統為藍色或黑色），透過層層上色和焙燒，增添色彩深邃感與濃度，再使用極為纖細的畫筆以白色琺瑯描繪圖案，逐層上色並焙燒定形。除了時分顯示，腕表另有月份、24小時顯示、天文飛行陀飛輪、北半球星體星空盤顯示，還有三問報時、黃道日曆等功能，就像一個腕表上的微型天文儀。

劃過表盤的流星

除了一眾男裝複雜表款，JLC推出了專為女士而設的Rendez-Vous Dazzling Star珠寶腕表。流星在天空中一閃而過，給人神秘浪漫的印象，它其實源自隕石，當隕石碎片與大氣層摩擦燃燒，便發出耀眼光芒。新表以流星為主題，採用表廠研發的全新裝置，在腕間重現這個天文現象。流星會因應手腕的擺動而啟動，在表盤上隨機出現，約每小時出現4至6次，時間無法預計。但如果想欣賞流星滑過表盤的畫面，亦可旋轉上鏈表冠數圈，流星便會出現。

表盤以藍色砂金石製作，重現靜謐夜空。表盤中央設有3層交疊的表盤，第一層為橢圓形砂金石盤，隱藏靜止不動的流星，下方的砂金石盤設有流星圖案，當啟動流星功能後，此盤會轉動，帶動流星沿弧形軌迹飛越表盤上半。當流星劃過夜空時，鏤空部分會顯示表盤最底層以金色金屬製作的固定圓盤，綴以閃亮漸變飾面，令流星更具動感。

查詢：2918 4388

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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