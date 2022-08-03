Watch News：「太陽」腕表漆黑中發光

宇宙中的太陽——Romago馭光者18K黃金夜光塗層自動腕表RM111-GD的設計以太陽為靈感，在黑暗環境底下的黃金色夜光，看起來就像宇宙中的太陽。腕表現正在中環東方表行旗艦店展出至8月31日。$43,800（品牌提供）

【明報專訊】市場上有不少為頂級鐘表收藏家訂製表款的品牌，來自瑞士的Romago是其中之一。品牌聯合創辦人Racine在1960年代已是一位獨立製表師，他鍾情天圓地方的設計，認為方形工整方正而圓形柔和圓滿，製作出品牌的方形八角表殼。繼去年推出首枚夜光碳纖腕表後，Romago今年繼續突破工藝界限，創作出首枚18K黃金夜光碳纖腕表：馭光者18K黃金夜光塗層自動腕表RM111-GD，限量100枚。

腕表設計以希臘神話作背景，靈感源自太陽神阿波羅。相傳阿波羅象徵太陽，與月亮神為兄妹，一個掌管日光，另一個掌管夜光，相互配合，普照大地。46.5毫米的碳纖維方形表殼內，品牌破天荒在碳纖維表殼內混合18K黃金及夜光物料，塗層在日間吸收光線，在黑暗時散發黃金色調，在漆黑環境中，腕表會像太陽般發光。為了提升腕表在黑暗中的美感，指針、時標、擺陀和品牌標誌同樣塗上夜光塗層。密封底蓋同樣以夜光碳纖維製造，鐫刻限量編號。腕表搭載瑞士製自動上鏈鏤空機芯，配備前置式超大型擺陀。表圈裝飾螺絲，並飾以三叉戟圖案雕刻，腕表具50米防水，橡膠表帶配以蝴蝶扣設計，可隨意調校合適尺寸。

查詢：3470 0009

文：張曉冬

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