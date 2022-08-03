加入喱士珠寶元素 女裝「肋骨」 創作男裝顯陰柔

錯視頸鏈--設計最巧妙的是一系列飾有錯視頸鏈的透視衫及鑲石領片的西裝褸恤衫，如圖中兩款造型，將最重的釘珠放在肩頸作承重，讓大多造型能用上貼合主題的輕巧布料，將兩種元素作輕重對比而結構有致。（品牌提供）

拜占庭風格--系列以西西里地理及歷史擴闊了靈感版圖，有不少拜占庭風格的鑲石甲冑及頭飾。前排正中男模特兒身穿的服飾，用了上季Alta Moda的新工藝，立體布料成形技術將布料捲成管狀後拼成類似肌肉紋理的圖案，帶古埃及護甲美學。（品牌提供）

【明報專訊】到西西里島古鎮Siracusa、全意大利最南端的港口Marzamemi看Dolce & Gabbana的意式高訂男裝Alta Sartoria系列時，心入面想着的是「男人應否著喱士？」這個問題。喱士是西西里名物，尤其以網布針織（darning）手法製成的Buratto Lace，有別於法式的線軸編織喱士。喱士常被視為女士專屬布料，但品牌創辦人之一Domenico Dolce在接受全球獨家面談專訪時說：「整個系列，是為了展現男士女性化的一面。」男士該如何配搭喱士或其他剛柔並濟的造型？Alta Sartoria系列提供了一個很好的示範。

不少奢華女裝品牌在創業初期，都將男裝元素移植到女裝，如Chanel的Tweed，又或是YSL的Le Smoking等，解放女性和拉近男女社會地位。但來到近年的gender fluid世代，這種男為女用的關係逆轉，如今季Alta Sartoria便是一例，抽取女裝常見的喱士、珠寶元素為「肋骨」創作男裝。

有如旅遊指南的時裝系列

一如已故Vogue主編Diana Vreeland所言「The eye has to travel」，近年不少品牌發布以世界各地為靈感的早春、度假甚或工藝系列。在2015年誕生的Alta Sartoria是Dolce & Gabbana的高訂男裝系列，與今年10周年的高訂女裝Alta Moda一樣，貫徹「眼睛想旅行」的精神。但與其他品牌取向有別，DG只以意大利城巿如威尼斯、米蘭、Lake Como為靈感，發展成向當地工藝致敬的Alta Artigianalità工藝旗艦系列，將Alta Moda、Alta Sartoria及Alta Gioielleria統合成完整陣營。

感受西西里文化氣息

這種設定其實十分聰明，一來能帶動本土旅遊業，二來亦能免卻文化挪用（cultural appropriation）的爭議，將本土文化發揚光大之舉，得到當地大眾支持。到西西里看騷時，印象最深刻一幕是整個城巿均視之為全城節慶，能看到大眾臉上引以自豪的神情。Domenico Dolce分享︰「我們在設計整個系列時，希望包羅整個地方的各種文化，不止歷史、古蹟、工藝、建築及服飾，亦包括飲食、習俗等，所以在舉辦Alta Artigianalità之旅時，除了展出作品外，更重要的是讓人多方面感受到舉行主場的本土文化，令體驗更完整，有別於其他品牌只着眼作品發布。整個文化呈現並不止於一件衫。」例如Alta Sartoria的騷後晚宴，選了在Marzamemi古鎮內舉行，找來該區老牌餐廳Taverna La Cialoma的主廚老太太Lina Campisi主理，由當地木匠Ferrara兄弟製作木框燈飾作場地布景。品牌亦安排出海活動，讓參與者感受西西里地中海文化氣息。

10年工藝累積 問號變感嘆號

為紀念Alta Moda 10周年，品牌重回Alta Moda初次登台的起點西西里。Domenico Dolce坦言︰「以符號為喻，在10年前我們處於問號階段，不知道整個系列會如何發展。一來這個系列對我們而言是全新的，二來不少人會質疑純以意大利工藝為本，能否達到法式高訂的水平，並與之競爭。但我們希望能創作新的歷史，發展全意大利製的高級訂做服，綜合文藝復興、飲食等意式元素為靈感。起步初期我們很難向大眾言喻這個概念。但10年後的今日，我們摸索到當中的步伐，並推出Alta Sartoria等意大利工藝系列，兼及男女裝，令整個宣揚意大利文化的概念更完整，成為一種生活風格及世界觀。這種大旅行的發布方式亦貼合初衷。相比起步時，現時有更多人參與這個發布體驗，可見愈來愈多人相信這個理念。我認為現時這個系列發布，已變成讓人驚喜的感嘆號！10年後回歸西西里，分別在於我們與裁縫匠也累積了經驗，裁縫團隊由40人增至150人。整個手法其實一樣，但涉及的工藝及素材愈來愈多。新工藝都是我們米蘭實驗室或本土工匠的研發成果，保留到當中的純意大利精神。首季時我們較為無知，只選取自己喜歡的元素，但今次則深化了選材，更能呈現西西里，特別是Siracusa的歷史。」

按地理歷史擴闊靈感版圖

儘管Alta Artigianalità系列的靈感之地全在意大利，但品牌所選的都是別具代表的城巿，因為繁華歷史成為文化交匯之地，擴闊設計師的靈感來源。如港口Marzamemi貼近地中海，能將希臘、非洲、中東及埃及文化拉入Alta Sartoria地理及歷史的靈感版圖，成為品牌DNA一部分。「今個Alta Sartoria系列，在意大利文化外也有不少Saracen元素，如用上雪紡、喬其紗、Balgha尖頭鞋等。靈感來自當地Calafarina公主守護寶藏的傳說，結合Marzamemi漁業背景。我們將公主首飾融入男裝，同時結合如百褶布等較為女性化的布料，將兩性元素結合，帶出男裝鮮有的珠寶閃亮，另外也將女裝的腰封加入設計中。工藝方面，我們將上季Alta Moda的新工藝注入今季的Alta Sartoria，有如肌肉紋理的立體布料成形技術，將布料捲成管狀後再拼成圖案，透過重複使用新研發工藝來奠定品牌風格。」

錯視裝突出輕重對比

今季在配搭上有不少有趣組合，如將代表漁夫的石磨牛仔褲與拜占庭風格的甲冑及頭飾對比，也有各式喱士衫；而最巧妙的是一系列透視衫及錯視西裝褸恤衫，將最重的釘珠放在肩頸，減輕薄身布料的承重負擔，讓大多造型能用上貼合主題的輕巧布料，將兩種元素作輕重對比而結構有致。

一如Domenico Dolce所言，今個Alta Sartoria系列以呈現男士陰柔一面為主，而在銷售角度來說這種取向亦有趣。因為Alta Sartoria是訂做系列，除了貼合體型訂做，也能依客人口味增刪設計元素。今個Alta Sartoria加入不少女性元素，品牌會否結合Alta Sartoria及Alta Moda作中性系列統一發布？Domenico Dolce說︰「在這個世代，男士亦可以如女性般實踐他們的時裝幻想，穿得招展。事實上Alta Sartoria作為訂做系列，亦不乏女性顧客。我有想過將兩者合一，但拍檔Stefano Gabbana則不同意，因為他認為品牌的男裝及女裝各有形象，分開處理更能體現品牌特質。」 ●

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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