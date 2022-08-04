the buzz：七夕系列 經典單品推陳出新 穿上心心圖案傳愛意

【明報專訊】爆疫之初，認識一些情侶因分隔兩地而不能相見，再會之期相隔一年。異地戀的長時間分離，就如牛郎織女飽受相思之苦，一年一度重聚時的喜悅更見可貴。來到今日，不少異地情侶已不顧往返的諸多檢疫與隔離措施，飛住外地與愛人溫馨重聚。難怪各個時尚品牌也樂此不疲，年年推出七夕限定系列，借勢博取情侶的共鳴來助長銷情。

Valentino

一半Love印花 男女靠近變圓滿

看過一些時尚品牌的年度業務回顧，無不因疫情導致的旅遊限制或人們的消費意欲下降，令生意大受影響。其中一個重要的補救方法，就是推出限定系列以挽回銷售額的頹勢。今天是一年一度的七夕情人節，在華人社會中，相信較注重此節日的是中國，時尚品牌亦特別針對市場喜好推出限定產品。設計以愛情為主題，有非常高的辨識度，單品亦多屬衣櫃常備的T恤或四季合穿的薄外套和衛衣等，以上幾個「抵買」元素，正是此刻經濟不明朗的市場所需。

Anson Lo演繹系列

Valentino在七夕推出名為「以愛環繞 All Around Love」的限定系列，以VLogo Love印花為設計主軸。系列包括男女裝經典寬身襯衣、T恤、連帽衛衣、連衣裙、特別版的Mini Locò手袋和配飾，男女裝襯衣上各有一半的VLogo Love印花，象徵兩顆心靠近時的圓滿愛意。品牌特別邀請內地著名創作歌手李榮浩，以音樂結合時尚呈現其作品《在一起嘛好不好》的音樂短片，由超模趙佳麗以及新生代模特兒兼時尚博主葉競航共同演出。香港人對以上名字也許感到陌生，品牌亦特別「補飛」找來粉紅教主Anson Lo演繹系列，對香港粉絲來說，更具親切感。

查詢：Valentino 2523 8035（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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