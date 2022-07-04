白色琺瑯表盤 鉑金950表殼 三問表奏出悅耳高低音報時

【明報專訊】4月時各大腕表品牌均在日內瓦舉行的表展上發表新作，香港媒體因疫情未能出席。不過品牌並沒有忘記我們，其中A. Lange & Söhne早前更一口氣將大型展覽、品牌歷年珍貴表款，聯同年度新作帶到香港，讓大家一飽眼福。

在今年表展中，A. Lange & Söhne（下稱Lange）推出了數款新作：Richard Lange Minute Repeater向傳統精密製表致敬，Odysseus系列的第3款作品是品牌首款採用鈦金屬表殼和鏈帶的款式，備有18K白金或18K玫瑰金表殼配襯灰色表面的Grand Lange 1則進一步改良經典設計。

改良三問報時功能

古老懷表傳統對Lange有十分重要的參考價值，並反映在多款自製機芯的細節中，甚至在腕表的整體概念上。限量發行50枚的Richard Lange Minute Repeater三問表便是其中一例。在電力未流通時，機械鐘表的三問功能在晚上提供報時，新表正是向此歷史傳統致敬，由悅耳而複雜的打簧報時機制，附纖細羅馬數字的琺瑯表盤和顯示時間的藍鋼指針，皆由表廠自行製作。

鉑金950表殼的直徑為39毫米，厚度僅9.7毫米。配備緞面打磨表側和拱形表耳，白色琺瑯表盤則採用實心18K金。主表盤的外圈和中間部分以及小秒盤均由手工精心製作。當啟動位於表殼左側的滑動裝置時，鳴響裝置會敲響小時、刻鐘和分鐘。低音代表小時，雙音代表刻鐘（每刻為15分鐘），高音則代表刻鐘以外的分鐘數。例如腕表顯示時1時51分，鳴響裝置便會奏出1個低音（代表1時）、3個雙音（代表45分鐘）和6個高音（代表餘下的6分鐘）。藍寶石水晶玻璃底蓋精準顯示經過鏡面拋光的音槌，敲擊圍繞在機芯上的兩個音簧。

整個系統由經精美編排的齒軌、槓桿和齒輪構成，控制着這個由191枚零件組成的裝置。機芯亦加入了新研發的獲專利音槌阻擋器和停頓消除功能。舊式三問報時系統在少於15分鐘，即只需報小時和分鐘時，兩段敲擊之間會出現原本用來報刻鐘的停頓時間，新表中的停頓消除功能即能跳過這個停頓時間，讓小時和分鐘報時接連敲出。

鈦金屬新款 防蝕輕巧

相比起傳統複雜功能的三問表，Odysseus是品牌最年輕的腕表系列。今次推出的系列第3位成員，擁有以輕巧、堅固的鈦金屬製作的表殼，重量比精鋼大約輕43%。鈦金屬具有堅固耐用的特質，當與空氣中的氧氣接觸時，鈦金屬會產生一層纖薄的透明氧化物塗層，可以保護材質免受外部因素影響，令其具有防蝕特性。腕表直徑為40.5毫米，厚度為11.1毫米，配備防水表殼和旋入式表冠，可承受12巴（120米）的壓力測試。

Odysseus鈦金屬腕表配搭鏈帶設計，即使在運動時佩戴仍然舒適貼服。多層表盤設計採用全新冰藍色，突出鮮明表面結構。腕表限量發行250枚，配搭自動上鏈機芯L155.1 Datomatic，名稱由 date（日期）和 automatic（自動）的英文字母組合而成。機芯專為此系列而研發，擺輪擺頻達每小時28,800次，確保腕表精準無誤，固定擺輪的夾板上飾有手工雕刻的波浪紋理。

熱門款式「瘦身」 追針計時壓軸登場

Lange 1是品牌自1994年推出的經典系列，因為款式大受歡迎，後來又推出了尺寸較大、直徑41毫米的Grand Lange 1 款式（Lange 1直徑為38.5毫米）。今年品牌為Grand Lange 1腕表「瘦身」，新款式的表殼厚度由以往的8.8毫米減至8.2毫米，也比Lange 1的9.8毫米纖薄，佩戴時更貼合手腕，但不變的是保持了其一眼可辨的偏心式表盤獨特設計。L095.1型手動上鏈機芯只配備一個發條盒，由於直徑較大，機芯能夠為腕表提供長達72小時的動力儲備，397枚零件均由手工精心修飾而成。腕表分別有18K白金及18K玫瑰金兩個表盤物料選擇，白金款配備黑色皮革表帶，玫瑰金款配備紅棕色皮革表帶。

今年品牌發布的新表不多，但每個系列的新作也具吸引力。但細心的粉絲可能會發現，為什麼少了1815系列的蹤影？上月Lange終於壓軸發布1815系列追針計時腕表。新表配備自行研發的機芯，腕表設有兩枚疊置的計時指針，分別為中央計時指針和中央追針。當按下2時位置的按鈕時，兩枚指針即同時啟動。中央追針可以獨立於中央計時指針而停動，然後與之重新同步。此設定可在測量圈速時使用，亦可無限次重複。機芯由品牌自行研製，30分鐘計分盤和小秒盤並不在常見的3時和9時位置，而是改設於12時和6時位置。鉑金950表殼直徑為41.2毫米，搭載由365個部件組成的L101.2複雜機芯，全球限量發行200枚。

文：張曉冬

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編輯：陳淑安

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