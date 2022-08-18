the buzz：回顧三宅一生時尚設計路 以一塊布為起點 走上國際舞台

【明報專訊】日本殿堂級時裝設計師三宅一生（Issey Miyake）8月初因肝癌逝世，終年84歲。作為第一代進軍國際的日本時裝設計師之一，其名字在時尚界無人不曉，尤其對於較年長的時尚愛好者而言，Issey Miyake的不朽設計成就以外，更代表着一個對時裝有意涵、前瞻及開創的年代，哀悼大師，同時也懷念着時尚仍滿有知性的那些年。

日本時裝設計師今日在世界時尚舞台能佔上一席之位，實有賴一班前人奠定的發展基石，三宅一生就是其中一位建基者。早在1970至1980年代，與其他殿堂級日本設計師如高田賢三、川久保玲和山本耀司一樣，三宅一生勇闖原本只有歐洲設計師獨領風騷的巴黎時尚界，這群日本設計師各擅勝場，共通點卻是設計上總帶有一種引人入勝的日式風尚和意涵，能以此遠征歐洲市場，實在殊不簡單。那回顧他一生的經歷和設計時，究竟會發現怎麼樣的特質？

勇闖巴黎時尚界

三宅一生1938年在日本廣島出生，經歷過二戰的原子彈爆炸，他的成長同時也經歷戰後1950年代的日本經濟騰飛。他對時尚的興趣始於姊姊的時裝雜誌，曾就讀東京多摩美術大學（Tama Art University）並主修平面設計。1964年畢業後，三宅一生參加了東京的文化服裝學院（Bunka Fashion College）舉辦的時裝設計比賽卻無功而還，繼而前往法國入讀巴黎時裝工會學校（lÉcole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne），學習裁縫和製衣。求學期間他曾於Guy Laroche和Givenchy當實習學徒，一如很多日本設計師在外求學，明白在知名品牌實習汲取經驗，往往更勝學校所學。1969年三宅一生由巴黎遷往紐約，於哥倫比亞大學（Columbia University）學習英語，同時亦為設計師Geoffrey Beene工作，在外打拼多年擷取充足養分後，他於1970年回老家日本，並創辦了三宅設計工作室（Miyake Design Studio）。

具平面設計背景的他，首個系列以日本刺青圖案為靈感，製作上亦加入一種名為Sashiko的日本傳統縫紉技術。系列的樣品被他一名紐約朋友引進到美國時尚雜誌Vogue及大型百貨公司Bloomingdale's，結果備受推崇，百貨公司還為此特設專櫃，從此其設計生涯正式衝出日本，邁向國際時尚舞台。1973年三宅一生受邀前往巴黎與Sonia Rykiel和Thierry Mugler等年輕設計師一起參加群展。兩年後，他在巴黎開了首家精品店，後來更成為法國prêt-à-porter組織的正式成員，自始品牌一直參與巴黎時裝周。

品牌DNA：褶縐 賦予衣服起伏輪廓

充滿詩意的印花圖案確實是Issey Miyake其中一個設計特色，但讓三宅一生進身神級地位的，卻有另一更重要的品牌DNA。他在2016年接受紐約時報（New York Times）訪問時表示：「我所有的工作都源於最簡單的想法，回到最初的文明：用一塊布做衣服。這是我的試金石。」三宅一生視創作如實驗般考究，其概念源於A piece of cloth（簡稱A-POC，這亦是Issey Miyake其中一個支線品牌的名字），衣服就是簡單以一塊布為起點。傳統洋裝以剪裁展現身體輪廓，他卻以寬大的結構去模糊廓形，亦以最少的細節去挑戰西方服裝構造的常規，例如衣服的4個洞口好像可以穿在胳膊或脖子，形成非常前衛而具雕塑效果的廓形。

他與品牌的紡織總監皆川魔鬼子早在1970年已惺惺相惜，並共同創造膾炙人口的品牌DNA——褶縐。1993年，他們和日本紡織廠一起推出了Issey Miyake在商業上最成功的系列——Pleats Please。傳統上，在裁剪服裝之前，褶縐會被永久壓制，但他們卻反其道而行。他們先剪裁併組一件兩倍半到三倍大於正常尺寸的衣服，然後將之摺疊、熨燙和縫合，使褶縐的線條保持在原位，最後把衣服放在壓機中將褶縐永久固定。這個方法有如將織物雕刻，褶縐提供的伸縮和彈性，賦予衣服起伏的輪廓和變化多端的質感，穿起來亦顯得特別靈動飄逸。

將日式風尚引入西方

三宅一生多年來努力不懈地開發研究物料和剪裁，將日式風尚引入西方時尚世界，他曾言道：「我意識到我的劣勢，就是缺乏西方傳統背景，但這也是我的優勢，我擺脫了西方傳統或慣例……缺乏西方傳統正是我創造當代和普遍時尚的所需。」其充滿意涵的設計理念不但改寫了時尚史，亦影響往後多輩的日本設計師。他自1999年退休後致力推廣設計和美藝文化，例如於2004年成立了三宅一生基金會，並運營21_21 Design Sight（一個博物館式設計研究中心），組織展覽和活動並出版文學作品。而Issey Miyake及其各支線品牌均由年輕的日本設計師接手，在三宅一生指導下，他們不但傳承其理念，而且不斷推陳出新，例如Issey Miyake女裝設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）就有青出於藍之勢，2020春夏系列的時裝騷將如夢幻般的褶皺長裙從天而降，直接套在只穿上內衣的模特兒身上，這美麗一幕至今依然歷歷在目。2022秋冬系列亦將褶皺與紮染（Shiborizo​​me）和手繪染色（Hikizome）融合，秉承品牌以至日本的美藝精髓，大師九泉之下定必感懷安慰。

說起Issey Miyake與香港的關係，令人想起三宅一生對Women's Wear Daily的記者Dana Wood所說的話：「1980年代，日本時裝設計師帶來了一種新的創意；他們帶來了歐洲沒有的東西。有一點震撼效果，但它可能幫助歐洲人喚醒一種新的價值觀。」而這種震撼效果同樣來到香港。1980年代正值香港經濟騰飛，人們開始對時尚趨之若鶩，歐美品牌的強勢進駐，以及那種突顯優越又奢華的風格當然得到垂青，卻也有脫俗的一群渴望更知性的選擇，而Issey Miyake所提供的，正是一種要以感性直觀來領悟的品味。1980年代香港的吸引之處，莫過於由思想開放而又不凡的人、事、物互相激盪而成。多年後的今天，香港沒有發展出一套獨有的品味，也再難看見有人會穿上一條Issey Miyake飄逸的褶皺裙裝走在街頭。難怪三宅一生的離世，也令人連帶懷念香港過去的美好，和對這裏有過的憧憬。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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