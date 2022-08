展現男裝「建築美」 從時裝看男性形象演變

瓦解西裝觀念——展區內其中一個小主題The Suit Dissolved,談男裝西裝的既有觀念如何被瓦解,加入不少中性甚或女性元素,並以Robert Longo的攝影作品Men in the Cities引入主題。(Dawn Hung攝)

舞衣設計——以貼身衣物為主題的Undressed,有不少展品與藝術相關,如將Aitor Throup為編舞家Wayne McGregor的芭蕾舞作品Autobiography設計的舞衣,與Sir Matthew Bourne作品New Adventures, Spitfire - an advertisement divertissement選段作對比。(Dawn Hung攝)

next

【明報專訊】按牛津字典,androgyny源於17世紀,但其後於1940年代才開始普及。不過在性別及性向流動的年代,較靜態中性的androgyny已不能概括百花齊放的性別身分光譜。現於倫敦Victoria and Albert藝術館舉行的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear展覽以男性特質為題,展出的展品卻讓人重新審視,不少人認定的單一男性特質,其實自古以來已十分多元。

性別造型 受社會經濟文化影響

熟悉時裝史的,心底都明白不少當下的女裝典型,如腰封、高跟鞋等,其實都源於男裝。服裝花枝招展的程度,也反映着性別在該地文化的主權。但同時間,因為男主外的勞動傳統,實際衣服功能需要亦限制了的男性服裝的招展程度。回看近代時裝發展,除了受美學潮流影響外,不少男裝的時裝幻想,大都在「有閒情的小眾」身上發揮。

在工業革命及工作電腦化的趨勢下,不少勞動工作由機械代勞,人體的工作由體力轉移到腦力,大大減輕了工作之於時裝的限制,讓「招展系」的男裝潮流回到主流,時裝亦由小眾玩意成為大眾消費產物。雖然Claire Wilcox及Rosalind McKever策展的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear並非以這個角度來策展,但當大家細看展品的由來,以古今作對比,都可看到性別典型造型,除了受社會文化規限,亦實實在在地受到社會經濟模式影響。

要策劃一個探究社會及時裝塑造男性特質,或兩者之間互動的展覽,最容易的方法是按時序展出,看到男性時裝及特質如何由單一走到多元,但這種老調結論並非兩名策展人想呈現給大眾的重點。這個共有約100套服裝及約100藝術品的展覽,以Undressed、Overdressed及Redressed 3個單元來呈現:Undressed談的是時裝與男士的天賦身形,Overdressed呈現浮誇系男裝,而Redressed則展現男士西裝如何在這個看似平平無奇的服裝典型中千變萬化。

■Fashioning Masculinities: The Art of Menswear展覽

展期:即日至11月6日

地址:V&A South Kensington Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址:www.vam.ac.uk

■Undressed︰

男性胴體 呈現天賦本錢

若比較3個小主題,最有趣是開首的Undressed,看到男性身體為時裝帶來的潛力及限制。聰明的地方是善用了不少V&A已有的男性雕塑,如Apollo Belvedere及Farnese Hermes,呈現傳統對男士身形的規範。但與此同時,亦有Anthony Patrick Manieri的Arrested Movement來表現當代Body Positivity的價值觀,並與傳統男士的典型美好身形作對比。區內亦有JW Anderson、Ludovic de Saint Sernin及Off-White的薄紗套裝,按照館藏雕塑作品The Three Graces擺位,帶出中性男裝的概念。唯一美中不足,是欠缺男士修整體毛的部分。●

■Overdressed︰

盛裝炫耀 工藝大龍鳳

這個單元的展覽道出了時裝炫耀的本質。一如展覽導言所示,男裝形象在走入19及20世紀初變化收窄,到1960年代才回到多元化。一走入這個小展區,便看到Randi Rahm以歐洲18世紀男裝刺繡為靈感、為Billy Porter踏上2019年金球獎紅地氈的裝束。除了工藝對比外,亦有顏色學的展品,如其中一角的Think Pink,指出常被認為女性化的粉紅色在歐洲被視為財力和權力象徵,為粉色色系平反。●

■Redressed︰

萬變西裝 承先啟後

相比之前兩個單元,Redressed部分的視覺相對靜態,畢竟整個單元以西裝為本,霎眼一看會以為每件展品差不多。策展主要將不同時期的西裝及軍服(西裝本以軍服為原型)以色系劃分,但有趣之處是宏觀一個色系展區而不看展覽簡介時,古董和當下時裝的分界變得模糊,只有走近觀看作品的新舊程度及細節才能分辨,可見當下時裝有不少承先啟後的特質,亦驗證「時裝是不斷循環」的理論。●

文:Dawn Hung(www.sedimento.co)

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com