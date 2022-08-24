展現男裝「建築美」 從時裝看男性形象演變

藝術品佐證——展覽中以不少藝術品作為時裝的旁證，如John Singer Sargent筆下的W. Graham Robertson（左），又或是Oscar Wilde的照片，到今時今日依然摩登。（Dawn Hung攝）

花花宇宙——花卉是不少女裝恩物，但亦有不少男裝用上，如Kim Jones為Fendi製作的首個Couture系列，又或是Alessandro Michele筆下的Gucci。圖中的16世紀燭台，印證男裝潮流曾幾何時是一片花花宇宙。（Dawn Hung攝）

「搭棚」——展覽策展十分有心思，如入口可見的Craig Green作品，將傳統恤衫解構之餘亦露肉，展示男士特質與身體之間的關係。時裝一向被視為身體建築，Craig Green作品最本土化的說法該是「搭棚」。（Dawn Hung攝）

男裝變化——Drag是近年最能代表男裝變化的文化之一，展覽亦以此作結。除了以巨大投射熒幕播出Vogueing舞蹈片段外，亦展出Gucci為Harry Styles設計的長裙套裝（左），Drag Queen Bimini Bon Boulash的婚紗及Billy Porter的變種踢死兔長裙（右） ，並語帶相關地以Dressed作為小題。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】按牛津字典，androgyny源於17世紀，但其後於1940年代才開始普及。不過在性別及性向流動的年代，較靜態中性的androgyny已不能概括百花齊放的性別身分光譜。現於倫敦Victoria and Albert藝術館舉行的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear展覽以男性特質為題，展出的展品卻讓人重新審視，不少人認定的單一男性特質，其實自古以來已十分多元。

性別造型 受社會經濟文化影響

熟悉時裝史的，心底都明白不少當下的女裝典型，如腰封、高跟鞋等，其實都源於男裝。服裝花枝招展的程度，也反映着性別在該地文化的主權。但同時間，因為男主外的勞動傳統，實際衣服功能需要亦限制了的男性服裝的招展程度。回看近代時裝發展，除了受美學潮流影響外，不少男裝的時裝幻想，大都在「有閒情的小眾」身上發揮。

在工業革命及工作電腦化的趨勢下，不少勞動工作由機械代勞，人體的工作由體力轉移到腦力，大大減輕了工作之於時裝的限制，讓「招展系」的男裝潮流回到主流，時裝亦由小眾玩意成為大眾消費產物。雖然Claire Wilcox及Rosalind McKever策展的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear並非以這個角度來策展，但當大家細看展品的由來，以古今作對比，都可看到性別典型造型，除了受社會文化規限，亦實實在在地受到社會經濟模式影響。

要策劃一個探究社會及時裝塑造男性特質，或兩者之間互動的展覽，最容易的方法是按時序展出，看到男性時裝及特質如何由單一走到多元，但這種老調結論並非兩名策展人想呈現給大眾的重點。這個共有約100套服裝及約100藝術品的展覽，以Undressed、Overdressed及Redressed 3個單元來呈現：Undressed談的是時裝與男士的天賦身形，Overdressed呈現浮誇系男裝，而Redressed則展現男士西裝如何在這個看似平平無奇的服裝典型中千變萬化。

■Fashioning Masculinities: The Art of Menswear展覽

展期：即日至11月6日

地址：V&A South Kensington Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址：www.vam.ac.uk

■Undressed︰

男性胴體 呈現天賦本錢

若比較3個小主題，最有趣是開首的Undressed，看到男性身體為時裝帶來的潛力及限制。聰明的地方是善用了不少V&A已有的男性雕塑，如Apollo Belvedere及Farnese Hermes，呈現傳統對男士身形的規範。但與此同時，亦有Anthony Patrick Manieri的Arrested Movement來表現當代Body Positivity的價值觀，並與傳統男士的典型美好身形作對比。區內亦有JW Anderson、Ludovic de Saint Sernin及Off-White的薄紗套裝，按照館藏雕塑作品The Three Graces擺位，帶出中性男裝的概念。唯一美中不足，是欠缺男士修整體毛的部分。●

■Overdressed︰

盛裝炫耀 工藝大龍鳳

這個單元的展覽道出了時裝炫耀的本質。一如展覽導言所示，男裝形象在走入19及20世紀初變化收窄，到1960年代才回到多元化。一走入這個小展區，便看到Randi Rahm以歐洲18世紀男裝刺繡為靈感、為Billy Porter踏上2019年金球獎紅地氈的裝束。除了工藝對比外，亦有顏色學的展品，如其中一角的Think Pink，指出常被認為女性化的粉紅色在歐洲被視為財力和權力象徵，為粉色色系平反。●

■Redressed︰

萬變西裝 承先啟後

相比之前兩個單元，Redressed部分的視覺相對靜態，畢竟整個單元以西裝為本，霎眼一看會以為每件展品差不多。策展主要將不同時期的西裝及軍服（西裝本以軍服為原型）以色系劃分，但有趣之處是宏觀一個色系展區而不看展覽簡介時，古董和當下時裝的分界變得模糊，只有走近觀看作品的新舊程度及細節才能分辨，可見當下時裝有不少承先啟後的特質，亦驗證「時裝是不斷循環」的理論。●

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：陳淑安

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