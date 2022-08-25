showcase：輕觸溫暖愜意羊絨 陽剛與柔美兩感交織

【明報專訊】「人穿衣」還是「衣穿人」是一個老掉牙的話題，簡單理解「人穿衣」就是人們選擇適合自己的衣服；「衣穿人」則是反過來由人遷就衣服，目的可以是配合不同場合環境、又或是迎合不同潮流等。其實兩者只是各取所需，只要不是太為難自己，「衣穿人」也沒什麼大不了，毋須將穿衣過度提升為人生哲學和價值觀的層次。不過話說回來，「人穿衣」似乎讓我們更懂得討好自己，要穿得身心愜意，上乘衣服用料帶來的親膚質感，當然是最重要一環，穿上以羊絨馳名的Loro Piana，相信也懶理是「人穿衣」，抑或是「衣穿人」了。

Loro Piana的設計一向自然優雅，選料上乘更人所共知，是一手輕觸就能領會的溫暖愜意，尤其在秋冬季，更是品牌將優質面料傾巢而出的季度。今季以懷抱着好奇心和活力，探索世界的冒險精神為主題，女裝的設計靈感汲取自男士的衣櫥，因此系列散發出品牌女裝前所未有的陽剛之氣，同時略為寬鬆的廓形亦添上幾分慵懶和細膩。例如寬鬆的雙排扣西裝、寬身的大衣、短身海軍軍褸和襯衫式外套，搭配同樣硬朗的牛仔褲，或相反襯以飄逸隨性的運動長褲；不對稱剪裁的羅紋針織套頭上衣和短裙、緞面罩衣和斜裁吊帶裙，鞋履則來一雙略帶粗獷風格的小牛皮拼羊絨及踝靴，將陽剛與柔美兩感交織。系列的色調包括白色、豆漿色和牛軋糖等淺調，並與小羊駝色、茶葉色、焦糖太妃糖色和暗紫紅色等深色調混合。點綴帶嫺靜感的裸色和草莓糖霜色調，再與陽剛味濃的海軍藍相互平衡。

新開發60%牛仔布40%羊絨布料

系列採用羊絨、Baby Cashmere小山羊絨、Baby Suri羊駝、雙絲緞、小羊皮、剪羊毛和Cashfur（以天然喀什米爾羊毛處理而成的細緻紗線）等，除這些品牌引以為傲的矜貴布料外，今季還首推全新開發的Denim Cashmere。布料由品牌位於意大利皮埃蒙特（Piedmont）工廠的工匠，以及日本岡山縣和廣島縣備後地區（Bingo Region）的牛仔布製造專家破天荒合作研發。布料使用了60%的牛仔布與40%的羊絨織成，靛藍色牛仔布紗線的經線與未染色羊絨纖維的緯線帶來獨特斜紋，此乃專業工匠以現今紡織業少有使用的老式織布機，花費長時間逐吋織造，一天只能織出50米。Denim Cashmere布料呈現Loro Piana極致追求奢華用料的決心，並結合日本牛仔布文化的高超技藝，對布料的認真講究令人讚歎。●

查詢：Loro Piana 2868 9623（置地廣場店）

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Loro Piana時尚短片 https://bit.ly/3QKQ0J1

文：溫兆明

模特兒：Yuen Yiu（Elite Asia）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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