獨立品牌創新設計 旋轉圓環指示時分秒

日出日落時間--Krayon Anywhere腕表的表盤外圈設有金色及深藍色的環形盤，對應外側的24小時刻度，金色範圍代表白晝，深藍色則代表晚上，交接的地方就是日出與日落時間。$986,000（品牌提供）

紅色三角形指示--腕表傳統6時位置設有一個細小的紅色三角形指示，對應的旋轉圓環刻度便是當下時間。如圖中顯示約為6時19分23秒。$188,000（品牌提供）

【明報專訊】踏足鐘表行業以來，最常被行外人問的是：什麼腕表保值/值得買？

這兩個問題看似接近，卻不盡然。要保值的當然是揀Rolex和Patek Philippe，但說到值得買，不少小眾獨立品牌亦非常有潛力。獨立品牌背後通常只有幾個人甚或一個人，小本經營，產量少卻常有大膽有趣的設計，真正買一枚少一枚，絕對值得支持！

最近看過幾枚獨立腕表品牌，各有特色之處。其中最搶眼的是Krayon。大家不懂得Krayon是意料中事，其創辦人Rémi Maillat不算非常有名，但他曾在2008至2012年於Cartier擔任大複雜功能研發工程師，至2013年創立個人品牌。當時的Cartier大事推出複雜功能表款，背後的推手之一正是Rémi。

純粹的日出日落時間腕表

Krayon名字取自法文中的Crayon（蠟筆），即製表師在初步研發時的紙上構思工具。Rémi在剛創立品牌時並沒有推出任何表款，而是協助其他品牌研發技術，2017年才有自家的第一件作品Everywhere腕表面世，透過單一按鈕和表冠就能顯示世界各地日出日落時間，在2018年獲得了GPHG日內瓦鐘表大賞最佳創新獎。在Rémi眼中，日出與日落是伴隨人們登山、潛水、攝影以及日常生活等活動的實用功能，所以他設計的腕表尤其重視「日出日落時間」功能。當然其他品牌也有製作搭載此功能的腕表，但總是跟隨其他複雜功能出現，純粹的日出日落時間腕表幾乎沒有。Everywhere便是這樣的腕表，機芯以595枚零件製成，腕表上有調校經緯度的指針，令腕表顯示的日出日落時間能對應不同地點。

最新在港亮相的則是品牌第2枚腕表Anywhere，它雖然不像Everywhere可隨意顯示世界各地的日出日落時間，表盤卻相對簡潔得多。無論時分指針、6時位置的日期與月份，還是主表盤外圈用作太陽指示的24小時、日夜顯示等均一目了然，當中最特別的當然是日出與日落顯示。在主表盤外圈，品牌用上兩片帶有金色及深藍色的環形盤，對應外側的24小時刻度，金色涵蓋的範圍代表白晝，深藍色則代表晚上，兩個金色與深藍色交接的地方，就是日出與日落的時間。隨着地球繞着太陽運行的位置改變，每個季節甚至每天的日出日落時間都不一樣。當佩戴者調整日期時，表盤外圈金色與深藍色之間的比例便會跟隨日期變化，對應真實的日出日落時間。此功能由位於機芯6時位置的時間等式裝置和兩側夾板上的螺絲控制，故工匠可以因應客人置身的地方，度身訂做其「日出日落時間」功能。腕表直徑為39毫米，分別有白金和玫瑰金款式。

架空旋轉的時分秒

很多人以為機械腕表只是老派玩意，但Rémi拿下GPHG獎時還不到30歲，而獨立製表品牌Trilobe的舵手Gautier Massonneau也是出身於1990年的90後。生於法國，父母是建築師和室內設計師，Gautier在大學修讀數學，畢業後從事金融工作。後來他決定創立個人腕表品牌，找來行內著名製表大師Jean-François Mojon幫忙，以ETA2892機芯為基礎，加上3個大小不同的旋轉圓環，製成Les Matinaux腕表，以固定的指示標記和偏心式表盤顯示時間。

新登場的直徑40.5毫米Une Folle Journée，用上鈦金屬表殼，算是Les Matinaux的延伸，外形由原本的平面變成立體。腕表採用去表盤的設計，3個指示時間的旋轉圓環就像架空在機芯上方，而腕表正面的藍寶石水晶亦改用上圓拱形設計，看起來像個天文儀器。3個旋轉圓環由內到外分別為秒鐘、分鐘、小時環，細心留意會看到腕表傳統6時位置設有一個細小的紅色三角形指示，對應的旋轉圓環刻度便是當下時間。

功能美學 飛返計時器

跟Trilobe一樣，獨立腕表品牌Reservoir的創意亦源自重視藝術與設計的法國，其腕表的設計美學源於歷史悠久的精密機器，融合功能美學，飛返指針功能是品牌一大特色。品牌最近發布了第一款計時表Sonomaster Chronograph，靈感來自老式音頻設備，在Hi-Fi世界中廣泛使用的測量儀器。表盤上黑色和奶油色的搭配以及各種細節，都有種濃厚的復古氣息。

計時表的兩支飛返指針顯示，讓人聯想到立體聲放大器的功率測量指針或VU音頻表。除了實時的時、分和秒外，設計師加入了用於計時功能的中央秒針、12時位置的30分鐘計時盤和6時位置的12小時計時盤。飛返日期設於表盤右側，左側的飛返指針則為每30秒飛返一次的秒針。直徑40.5毫米的鈦金屬表殼內，腕表搭載以La Joux-Perret的導柱輪LJP-L1C0新型機芯改裝而成的RSV-Bi120自動上鏈機芯，性能可靠。●

查詢：2529 0226（Lavish Attic）

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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