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品牌基因互相碰撞 聯乘潮人藝術家 迎接新季度

文章日期：2022年09月07日

【明報專訊】時尚界的聯乘熱潮一浪接一浪，既是營商手法，也是一種文化，各品牌間的別注聯乘彷彿已成常態。「聯乘」概念從曾幾何時充滿着驚喜與新鮮感，到現在會否已被玩到爛、玩到盡？但愈是氾濫，卻愈要推陳出新。踏入新一季，又有哪些具看頭的聯乘作品？

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文：劉詩言

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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