品牌基因互相碰撞 聯乘潮人藝術家 迎接新季度

川久保玲也愛Pokémon--日本動漫文化的厲害之處是能夠讓「捧紅」的角色，融入生活每個細節甚至橫跨不同界別，於1990年代誕生的Pokémon便是一例。從推出漫畫、遊戲，再到動畫電影，這班小精靈的人氣一直延續，數年前再憑智能電話遊戲Pokémon GO，讓「捉精靈」熱潮風靡全世界。近年，Pokémon經常與不同時尚品牌合作，除了Converse、Longchamp、GCDS、Levi's，還有潮流教父藤原浩主理的Fragment Design等。甚至乎川久保玲的COMME des GARÇONS亦爭相與Pokémon合作，品牌副線CDG在Instagram發布雙方標誌重疊的圖片，向外界公布雙方推出聯乘的消息。直至目前為止品牌尚未公開推出什麼款式的單品，亦有傳系列是呼應即將登場的主線遊戲Pokémon Scarlet & Violet而打造的特別企劃。不過，從率先登場的黑白色CDG X Pokémon圖片猜測，相信這個聯乘該離不開簡潔型格的設計。（網上圖片）