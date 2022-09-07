品牌基因互相碰撞 聯乘潮人藝術家 迎接新季度
文章日期：2022年09月07日
英式幽默 注入美國實用主義--疫情減退了不少人的購買意欲，即使買衫，也會選擇經典耐穿款式。具商業視野的Paul Smith，便想到在男士服飾中注入耐用的功能細節，找來美國工作服專家Stan Ray合作，聯乘副線品牌PS Paul Smith的Happy系列。1972年成立的Stan Ray，擁有數十年製作耐用功能服的經驗，主打設計實用度高及方便易穿的服飾。聯乘系列以拼布設計為主題，採用堅韌耐用面料，如粗斜紋棉布（cotton drill）、防撕裂尼龍（ripstop）和軍事風棉緞（sateen），並使用耐久的鎖鏈針步縫製，並加入代表PS Paul Smith Happy系列的笑面圖案，流露英式幽默。整個系列包括T恤、外套、工裝褲、短褲和帽子等，當中更有Stan Ray的經典單品，像是Painter Pant、Shop Jacket等，服飾上加入按扣、貼袋、翻蓋口袋和錘環等工裝元素，實用主義強烈。PS Paul Smith Happy + Stan Ray 雙色拼布外套$1890、長褲$1590（品牌提供）
【明報專訊】時尚界的聯乘熱潮一浪接一浪，既是營商手法，也是一種文化，各品牌間的別注聯乘彷彿已成常態。「聯乘」概念從曾幾何時充滿着驚喜與新鮮感，到現在會否已被玩到爛、玩到盡？但愈是氾濫，卻愈要推陳出新。踏入新一季，又有哪些具看頭的聯乘作品？
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