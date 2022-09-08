showcase：時尚名店帶領潮流 認識新品牌關鍵詞

【明報專訊】時尚潮流瞬息萬變，造就「時裝精」季季換新裝。當下流行什麼？最直接的方式，除了走上街頭看看，也可以到時尚名店取經。本地時裝龍頭連卡佛，每個季度都會從世界各地蒐羅時尚精品，把新品牌、創新概念引進店內，就像時尚雜誌一樣，把當季潮流一次過整理包裝，擴闊顧客的眼光與品味。

對於很多「時裝精」來說，連卡佛是間從小已經愛逛的時尚名店。品牌能夠跨過不同年代，除了因為獨到的眼界，亦在於懂得發掘世界各地具潛力的年輕設計師。一直以來，店內既可以找到經典老牌，也不乏新進名字，既不會讓定位停留在過去，亦擔任起帶領潮流的角色。要數2022年秋冬季度的潮流關鍵詞，便離不開新世代鍾情與關注的議題，當中總括的兩大重點就是「Y2K時尚」與「環保意識」。

Y2K時尚風格 迷你裙展現玩樂主義

由名模Bella Hadid、歌星Dua Lipa等Z世代潮流icon帶起的「Y2K時尚」，看起來有些似曾相識，她們身上的露腰上衣、闊筒長褲，或是短得不能再短的迷你裙，都是2000年代初期、由Britney Spears與Paris Hilton等千禧年代偶像帶起而流行。這股2000年代復古潮流不止在時尚名人身上發酵，更席捲2022秋冬潮流。

意大利小眾品牌The Attico，便透過性感剪裁帶出這種浮誇的玩樂主義。品牌由Gilda Ambrosio和Giorgia Tordini於2016年共同創立，兩人均是時裝周舉行期間，經常被街拍追捧的潮人，早就紅遍各大社交網絡，曾推出經典優雅的絲絨裙和長袍而一炮而紅。不過來到今個秋冬卻一改形象，運用豐富的色彩、紋理，加上帶點活力豪邁的剪裁，創造出一系列大膽具個性的服飾，讓女生輕易成為街頭焦點所在。

另一個充滿青春氣息的品牌，是來自荷蘭阿姆斯特丹的GAUGE81，連卡佛從2021秋冬季度起，便把品牌引進店內。品牌以模糊日常服飾與晚裝的界限為設計理念，強調女性即使在白天，亦一樣可以穿得性感來突顯女人味。品牌的設計驟眼一看讓人聯想起1990年代的極簡主義，如霓虹燈的鮮艷熒光色，令品牌具備懷舊夾雜新潮的味道。簽名式的鏤空連身裙，展現出富力量的女性線條美，甚至帶有點Sex and the City的都市氣息。

傳統工藝糅合環保意識

輪廓簡單的服飾亦是當下的潮流趨勢，在簡約的輪廓中，講究細節往往成為亮點。來自匈牙利首都布達佩斯的Aeron，由身為裁縫師後代的創辦人Eszter Áron創立，她深受東歐文化影響，擅長將傳統工藝和設計技術糅合，塑造出專屬美學。筆下的針織單品走極簡風格，但就更着重細節部分，藉由衣服的輪廓和線條展現出性感元素，為女性創造出突顯優美線條的服飾。品牌亦注重可持續發展，除了致力減少浪費外，還透過具環保意識的方式採購布料。

提起環保時尚，又豈止衣服獨領潮流？來自澳洲的太陽眼鏡品牌Velvet Canyon，鏡框的設計靈感源自1960、1970年代的經典框型，雖然帶有濃厚的復古風格，不過物料上卻「與時並進」。鏡框選用可再生醋酸纖維製成，取材於可再生的木漿或棉絨漿，以醋酸和纖維素為原料製成的人造纖維，創造潮流之餘，同時肩負起環保責任。

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：Cheraim S（We Management）

化妝及髮型：Barbie Hui

編輯：陳淑安

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