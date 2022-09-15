the buzz：時尚與舒適兼備 建構社群 與亞洲女性同行

互相鼓勵——Love, Bonito創辦人Rachel Lim跟很多女性一樣，生活中扮演着不同的角色，是妻子、母親，也是事業女性，除了推出時尚與舒適兼備的服飾，還希望透過品牌平台，建構一個屬於亞洲女性的社群互相鼓勵，一起同行和成長。（黃志東攝）

【明報專訊】Love, Bonito最近在中環娛樂行開設香港首間旗艦店，據悉在開業當日的午飯時間，佔地超過2000平方呎的新店迫滿購物的女士，水泄不通的場面說明品牌是如何受歡迎。來自新加坡的Love, Bonito，12年間由網店發展到在亞洲各地開設多間實體店，備受愛戴的原因除了是提供適合亞洲女性身形的貼心設計，還靠品牌建立的社群網絡，與女性同行和成長，鼓勵「姊妹們」活得更美好。明報life&style趁創辦人Rachel Lim到港與她訪談，進一步了解其成功之道。

女性在社會上有不同角色，你可以是個初出茅廬對前途滿有憧憬的幹勁型女孩，或事業有成的職業女性；一個孝順雙親的女兒、一個待產的準母親、或是已為人母多年的萬能媽咪；受另一半寵愛的靈魂伴侶、或是朋友中最多玩樂主意的風頭躉、閨蜜最信任的聆聽者……Love, Bonito就是希望為每個女性提供各式時尚與舒適兼備的服飾，應付不同需要，無論是日常上班的著裝、假日出遊的休閒服、不慍不火的cocktail dress，甚至提供孕婦裝和為寶貝子女而設的童裝等。更重要的是，即使你還未成為以上提及活得充滿正向的女性，品牌卻自許與每位女性同行和成長，並鼓勵她們尋找內心的聲音，學習如何相信和了解自己的潛能，成為更好的自己之餘，亦把自己獨有的故事和長處啟發身邊的人。要履行如此響亮和高調的品牌理念，創辦人Rachel Lim確又頗具資格，事關她本人就是一個妻子、母親和事業女性，了解女性在不同角色和階段的需要，再將自己的衣著品味和生活風格推己及人，自然來得更有說服力和事半功倍。

與顧客建立有溫度的關係

Love, Bonito由網店做起，從商業角度考慮明白需要與顧客建立有溫度的關係，因此品牌設立了LBCommunity+會員制，除設有購物儲分而享有獨家優惠外，還是一個互動交流的社群，設立實體店就更能加強與顧客之間的社群聯繫。除此之外，香港人雖早就習慣網購，但由於地少人多又交通方便，人們仍很享受逛街購物。品牌在2019年曾於中環H Queen's開設期間限定店，因反應熱烈而萌生在港開設實體店的念頭，卻因疫情延後，到3年後的今天終於開設實體店。「我們於2019年開設了香港的期間限定店，及後於2021年推出香港區網站。但鑑於香港是一個相對線下驅動的市場，我們認為擁有強大的全渠道戰略會更有可為。因此我們決定在中環開設首家旗艦店，在開業當天我們的銷售額比目標高出6.5倍！」Rachel雀躍地說。

Love, Bonito的實體店（圖1）除了貫徹品牌形象而裝潢得柔和舒適，還有很多貼心的服務和細節來豐富購物體驗，例如每周一都會更新上架貨品，保持新貨量以吸引親身購物的顧客。店內有駐場形象大使，提供穿搭技巧和建議。特設試身室電子輪候系統，讓顧客進店時可先取籌，再去揀選心儀服飾，待屏幕顯示籌號便可直接試身，免去排隊時間。當中更有兩間相連的試身室，打開布簾間隔即可與閨蜜一起試身。

店內亦特設Online Return Box退貨箱，於網店所購的貨品可在實體店退貨，省卻運費。店舖特設Instagrammable的打卡空間，佈置極具心思而且會不時轉換。品牌亦定期舉辦工作坊或研討會，這亦是Rachel認為實體店的最大功能之一：「對我們來說，擁有一個實體空間非常重要，能與當地社區聯繫並建立更牢固的關係，我們希望在香港也能夠這樣做。店舖不僅只為顧客提供試穿場地，我們還希望創造不同的體驗，將品牌帶入生活，尤其是通過工作坊和研討會，賦予現代亞洲女性力量。總體而言，我們希望為顧客創造一個舒適的空間，讓她們進來感到有力量，然後出去征服她一天中的各種挑戰！」

形象大使駐場 提供穿搭技巧

Rachel經常提及要賦予現代亞洲女性力量，在線上線下舉辦關於生活的工作坊、研討會等活動，固然能讓女性互相交流和鼓勵。不過，不是說這些是本業以外的門面工夫，但作為服裝品牌，讓衣服把女性最好的一面呈現本身已是一種充權。Love, Bonito在歐美品牌充斥的市場中標榜專為亞洲女性而設的剪裁，就是要令身材嬌小的亞洲女性，也能選擇自己喜歡的衣服類型，讓自己充滿自信迎接生活上的各種挑戰。

適合亞洲身形設計

試想像一位身高只得約5呎的女士，在市面上根本難以找到一件露肩露背的大V領收腰連身褲，就算你甘於穿童裝，也不會找到如此略帶性感又成熟的設計，但在Love, Bonito卻有合適的尺碼和更多近似的款式選擇，而且售價只是約300至400元。「從第一天起，我們就希望創造出適合亞洲人的設計。與西方女性相比，亞洲女性的腰部和臀部更嬌小，胸圍較細，腿亦較短。因此我們在設計過程中，會考慮軀幹與腿、胸與臀的比例。此外，我們會在生產過程中將衣服試穿在真實的女性身上，讓她們提供有關剪裁、材料和整體合身的意見。」Rachel續指：「除了美學之外，我們的產品也具備應有的功能，回應不同的生活和季節所需。例如我們有可調校肩帶的上衣，以及一些buffet-friendly dresses連身裙，能適應女性每月周期的腹脹，或在大餐後肚子滿滿而不會受到衣服的約束。」

推出虛擬LBStylist

品牌網店亦會透過科技獲得有用數據來提高品牌的表現，例如最近推出的一個虛擬造型顧問工具LBStylist，就通過數據科學和智能學習模式，再根據顧客的個人喜好、體型和膚色來分析他們的風格。只需於線上回答10條問題，LBStylist便會針對個人造型需求而推薦合身的產品，從而提供更好的購物體驗。整合了的數據通過洞察力和自動化技術，能根據客戶的需求預測生產數量，以降低生產的浪費。品牌還有其他地方會使用數據科學來面向未來發展，例如透過追蹤100件暢銷產品，了解市場的喜好，並用以制訂日後更多受歡迎的設計。「未來的計劃包括使用數據科學和人工智能來改善顧客的體驗，根據她們在線上和店內購物的習慣來提供更大的個性化選項。」

來自新加坡的Rachel有什麼想對香港的女士說？「最近品牌推出了全新口號：Come Into Your Own（圖2），這是我們未來10年的關鍵信息，我們希望激勵女性踏上自我發現之旅，並在逆境中尋找力量。隨着邁出的每一步，我們要充分發揮潛力，確定目標，並成為我們應該成為的人。我希望香港女性能從這一信息中得到啟發，並繼續與我們並肩前行。」

查詢：Love, Bonito www.lovebonito.com/hk

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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