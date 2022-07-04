showcase：Lucas Ossendrijver膠囊系列 一身寬鬆簡約風 穿梭都市

【明報專訊】大家對Lucas Ossendrijver這個名字是否有點陌生又熟悉？曾經，這名字總與Lanvin、Alber Elbaz經常連結在一起，說到這裏大家會否再有多點眉目？Lucas Ossendrijver於二○○六年至二○一八年間擔任Lanvin男裝的藝術總監，在芸芸出色的男裝設計師中佔一席位。最近他與以簡約知性見稱的Theory合作，推出品牌第一個聯乘膠囊系列。

Lucas Ossendrijver來自荷蘭，畢業於該國享負盛名的設計學府ArtEZ University of the Arts，與Viktor & Rolf雙子份屬校友。早期的Lucas曾效力於Kenzo和Hedi Slimane時期的Dior Homme，2006年受掌管Lanvin的Alber Elbaz賞識，成為男裝部設計師。雖然Alber給予很大的自由度，Lucas的創作亦不負所望，成功將Lanvin獨有的那種法式優雅以男裝多樣化地呈現。但外人看來，Lucas總有點像籠罩在人氣高企的Alber的身影下。當Alber於2015年離開Lanvin，Lucas亦只能撐到2018年，最終亦不敵品牌的人事變動而離開，此後卻一直未見其新動向，留下的只有他在Lanvin時令人回味卻此情不再的男裝設計。

西裝外套輕盈富層次

因此當Theory宣布與Lucas合作推出膠囊系列，的確令人有所期望。這個系列屬於Theory Project企劃的一部分，其目的是與時裝界頂級人才合作，為品牌注入力量。Theory一向秉持具個性且實穿的都市時尚風格，總部又設於紐約市，於是作為Theory Project的首個膠囊系列，Lucas的設計便受到紐約都會生活的啟發：「當我在紐約時，我常常覺得自己背負着一個使命。在紐約居住和工作的人總是腳步匆匆，而他們的生活態度和穿著打扮也反映出這一點。他們隨性的混搭造型蘊含各種風格，這種意想不到的配搭啟發了我。」

系列包括男女裝，部分同款單品卻在剪裁上有男女之別，不過大都透過寬鬆的剪裁創造出極簡而實穿的服飾，既讓都市人自在地於鬧市間游走，亦為上班正裝帶來多樣的配搭可能。傳統西裝和外套採用輕盈和具層次的布料，包括日本和意大利製造的羊毛法蘭絨（wool flannell）、華達呢（Gabardine）和環保技術面料（recycled technical fabrics）。除了手感柔軟和設計簡約的西裝外，法式縫線排扣長外套、落肩剪裁和暗扣設計的寬鬆大衣，都是系列的主題單品。飛行員外套和連帽風褸等戶外服則採用防潑水面料（fusing scuba）、環保尼龍等製成，混合穿著令造型層次豐富，可收納式帽子、黏合式拉鏈和接縫，更將功能細節化作時尚感。

垂墜感布料製的百褶直身裙、連身長裙外加不規則半身裙，以及休閒剪裁的羊毛T恤均增加系列嫵媚的女性氣質，而令人驚訝的是這是Lucas首個女裝系列，效果竟比男裝更為優越。系列用上酒紅、茄子、煙草和土黃色，配以天藍、石楠灰和鮮紫色，是Theory少有的配色組合，色彩鮮艷的花卉圖案印花更屬難得一見。

查詢：Theory 2918 4438（太古廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Sasha ZA、Eugene M（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Mak Tung & Amos

編輯：陳淑安

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