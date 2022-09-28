一級方程式的腕上焦點 車手配名表 賽場上爭分奪秒

【明報專訊】在世界一級方程式比賽場內，每個環節同樣爭分奪秒。跑車進出維修站、轉入每個彎位，每一秒也是勝負關鍵。追求精準度和頂尖科技的賽車與腕表可說是不謀而合，因此不少冠軍車手都會佩戴講究的腕表。究竟他們選擇的腕表有什麼特別之處？

因應今年世界盃將在11月中舉行，世界一級方程式賽程有所調整，將提早在11月完結本年度賽事，而暫時在積分榜領先的Max Verstappen亦有望在後日（9月30日）至10月2日舉行的新加坡站賽事中，提早衛冕世界冠軍。在欣賞各車手的表現同時，二手高級腕表平台 Watchfinder & Co.便蒐羅了多位現役F1賽車手的經典腕表。

Max Verstappen 去年代表紅牛車隊奪得其個人職業生涯第一個F1年度總冠軍，但在2019年時，TAG Heuer已獨具慧眼，為這位車手推出首款以他命名的Max Verstappen 2019年特別版機械表。這款44毫米精鋼自動表以品牌現有官方計時表系列Formula 1 Calibre 16為基礎。黑色表盤上3時位置的日曆窗口上下兩側刻有Formula 1 Calibre 16字樣，刻度和細節均以鮮紅色為主，表圈上亦刻有Max Verstappen紅色字樣。他亦經常佩戴另一款由品牌贈送的Monaco Titan Titanium腕表。

反叛「黑帝」 抵抗珠寶禁令

Max Verstappen以外，人稱「黑帝」的Lewis Hamilton是另一位備受注目的車手。他在將近16年的F1職業生涯中，憑藉過人技術登頂無數，但在賽車場外，他亦因為經常為社會議題發聲而聞名。他對IWC腕表情有獨鍾，曾在公開場合多次佩戴3枚表款，包括大型飛行員（Big Pilot）腕表、大型飛行員系列TOP GUN 海軍空戰部隊「莫哈韋沙漠」特別版和飛行員計時腕表41毫米。2016年推出的大型飛行員傳承腕表表殼直徑達55毫米，搭載52 T.S.C.型機芯，其歷史能追溯至1940年，當年品牌為德國空軍製造的飛行員軍用觀測表。到了2019年，系列推出配有沙色陶瓷表殼新設計的「莫哈韋沙漠」特別版。

而在今年賽季初，Lewis Hamilton在一次記者會上更佩戴了3枚腕表、多款頸鏈及戒指，以抗議F1禁戴飾物的強制「珠寶禁令」，當時他手上的其中一款腕表便是飛行員系列計時腕表41「Mercedes-AMG馬石油Formula One車隊」特別版。其表盤上的夜光物料和印刷的品牌標誌、指針、時刻、刻度、日期、星期顯示和橡膠表帶，皆採用了車隊標誌的馬石油綠色，車隊和品牌自2013年起（同時也是Lewis Hamilton加入車隊的年份）一直緊密合作。表殼採用輕盈的5級鈦金屬，透過其黑色透明底蓋，可看到內裏搭載，提供長達46小時儲備動力的69385自動上鏈機芯。

Richard Mille腕表 賽車場常客

說到賽車場上的腕表常客，Richard Mille必定榜上有名。今年是超跑製造商McLaren與瑞士製表商Richard Mille的10年合作計劃中的第6年，作為McLaren車隊的首席車手，Daniel Ricciardo在拍攝形象照時佩戴過一款價值12萬美元（約94萬港元）的RM 50-03 McLaren F1聯名腕表。RM 50-03採用Richard Mille首創的Graph TPT碳纖維，連同表帶重量不足40克，在2017年推出時已被稱為鐘表史上最輕巧的機械計時腕表。與精鋼比較，TPT碳纖維的重量只有六分之一，強度卻是鋼的200倍，顯示精準時間同時不會為車手帶來負擔。Daniel Ricciardo的隊友Lando Norris也是經常佩戴Richard Mille腕表的頂級車手之一。

而隸屬F1元老級車隊法拉利車隊的Charles Leclerc，也是Richard Mille的品牌大使。Charles Leclerc在2019年比利時分站賽中首次登頂，為法拉利迄今最年輕的分站冠軍得主。之後這位摩納哥小將經常被拍下佩戴品牌表款，包括RM 35-01 Rafael Nadal，和讓人聯想到摩納哥的紅白雙色RM 67-02 Automatic Winding Extra Flat腕表。RM 67-02設計輕薄而且運動感十足，採用TPT複合材料製成，並附有由鈦金屬製成的機芯基板和表橋，配以彈性表帶，適合賽車運動佩戴。

中國首位F1賽車手為品牌大使

2022年賽季的車手中，大家會留意到一個中文名字：周冠宇。他是中國首位F1賽車手，今年加盟Alfa Romeo車隊。他的膽識和個人風格，吸引Hublot邀請他成為品牌大使。鍾情紅色的他將一體式Big Bang Unico Integrated Black Magic腕表的原裝表帶換成紅色佩戴。腕表採用HUB1280計時機芯，能提供72小時動力儲存，並具備拋光和黑色緞面陶瓷表殼，厚度較原來的Unico表款機芯薄1.3毫米，其纖薄外形對運動員來說，正有其優勝之處。●

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文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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