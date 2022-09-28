Watch News：纖薄新表「追月」

24K金月亮--圓盤上的月亮以24K金雕琢而成。（品牌提供）

【明報專訊】中秋已過，Panerai卻和大家一齊「追月」，為Luminor Due系列腕表推出首次搭載月相功能的腕表Luminor Due Luna，而Luna在意大利文中正是月亮之意。

24K金雕琢的圓月

腕表共有4款38毫米版本，月相顯示位於3時位置，隨着圓盤轉動逐漸露出以24K金雕琢的圓月。Luminor Due Luna Madreperla腕表採用珍珠貝母表盤，配搭Goldtech紅金表殼，此特殊合金含有鉑金與高比例的銅，呈現濃郁而偏紅的金屬色澤，表盤鑲貼數字與時標塗覆白色Super-LumiNova夜光塗料。另外兩款Luminor Due Luna精鋼腕表設置白色太陽放射紋表盤，採用品牌經典三文治結構，其數字、時標與指針均塗覆米白色夜光塗料，分別配搭亮面粉紅色鱷魚皮表帶和精鋼表鏈。最後一款精鋼腕表採用藍色太陽放射紋三文治表盤，搭配亮面藍色鱷魚皮，讓人聯想到午夜的星空。

4款腕表均搭載P900/MP自動上鏈機芯，僅5.9毫米厚，提供3日動力儲存。除了鏈帶款式，其餘3枚新作均配備快拆表帶系統，只要輕壓表帶背面便可將表帶從表殼拆下更換，安裝同樣簡單。

另外，品牌將於10月在置地廣場中庭舉行Submerse In Time典藏展覽，慶祝品牌進駐香港20周年，展出80件包括由博物館及私人收藏家借出、從未於香港展出的歷史儀器和高級複雜腕表等，參觀者需先在網上預約。●

Submerse In Time典藏展覽

日期：10月2至12 日

時間：上午11：00至晚上8：00

地點：中環置地廣場中庭

預約網址：paneraisubmerseintimehk.com

查詢：Panerai 8200 3033

文：張曉冬

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