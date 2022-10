next

【明報專訊】東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」是矚目的年度盛事,今年表行繼續與香港賽馬會合作,將於10月16日選址沙田馬場舉行精彩賽事,並邀請入場貴賓及公眾人士佩戴煲呔或作有蝴蝶結元素的打扮出席活動,展現There is a Gentleman in Every Man的主題。品牌今年特別請來音樂才子馮允謙及新生代跳唱歌手Ansonbean穿上各具特色的煲呔紳士服。其中馮允謙佩戴Parmigiani Tonda PF追針兩地時腕表,精鋼表殼配以低調不張揚的950鉑金滾花表圈,Ansonbean則佩戴Grand Seiko黑夜鈦白樺Evolution 9腕表,飾有樺樹木皮紋理,展現靈活多變的紳士魅力造型。

整理:張曉冬

[Watchout]