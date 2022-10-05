中性珠寶 打破性別界限 型男戴珍珠 創自我風格

【明報專訊】Coco Chanel說過：「A woman needs ropes and ropes of pearls」，長久以來，大眾也慣常將女性與珍珠首飾歸類在一起，等同高貴優雅的代名詞。然而，隨着時尚文化的不斷交替，在性別流動的推動下，兩性的界線漸漸模糊，女穿男裝、男穿女裝早已不稀奇。過去，專為女性而設的珍珠頸鏈，亦可以出現在男士的頸上。當男性佩戴珍珠首飾，不但沒有違和感，他們身上散發的陽剛氣色反而將優雅的珍珠中和，展現出不一樣的味道。

潮男掀起珍珠熱

近年男裝界掀起珍珠頸鏈風潮，「幕後功臣」非一眾流行文化潮男莫屬。率先佩戴珍珠頸鏈公開亮相的，相信是擅長將女裝男穿的Pharrell Williams，數年前他已大搖大擺在頸上掛起大大小小的珍珠串飾，不過當時並未有引起廣泛的討論。直至大約從2019年起，英倫潮男Harry Styles亦開始於各種場合中佩戴上乳白色的珍珠頸鏈，造型剛中帶柔，直接讓這股潮流推向頂尖，並從歐美流行到亞洲。極具時尚影響力的G-Dragon，亦經常在造型中加入珍珠頸鏈作為重點，展現陽剛陰柔並濟的形象。

川久保玲設計 無性別珍珠首飾

眼見這股「男生戴珍珠」潮流愈趨愈烈，不少珠寶品牌當然順勢為抓緊商機，紛紛改變昔日中規中矩的風格，以更符合當代潮流的觀點設計珍珠珠寶。有「日本珍珠之王」之稱的Mikimoto，更找來「東瀛時尚教母」川久保玲合作，藉由她前衛的時裝精神，為品牌設計大膽創新的款式。雙方推出的Mikimoto×COMME des GARÇONS聯乘系列，更打正旗號以「無性別」（Genderless）為主題，將柔美的珍珠串上剛硬、粗獷感的銀色金屬，相互結合，既叛逆亦不失優雅，同時迎合當下的無性別時尚美學，讓款式設計同時適合男和女佩戴，亦似乎向世人宣告，珍珠本身是中性的，與性別無絕對關係，無論男女都可以隨心所欲佩戴它。

隨着聯乘系列的成功，不但為Mikimoto打下強心針，同時品牌亦把目標顧客群鎖向年輕族群。新推出的Passionoir系列，一改珍珠以往予人優雅、純淨的印象，特意用上黑南洋珍珠，並以Japanned Noir黑銠加工處理，創作出高雅且獨特的中性珠寶，重新定義珍珠的可塑度。

黑南洋珍珠散發迷離味道

當中的Talisman Glide系列透過南洋珍珠中散發出的綠、棕、藍、紫和銀等顏色光澤，塑造出一種迷離型格的味道。而另外的M Collection，則將鍍黑純銀塑造的品牌首字母「M」與濃黑色的黑珍珠配搭，營造出粗獷暗黑的型格氣質，當中的耳骨夾與吊墜等款式，更以「M」字形的立體爪鑲代替，視效十足。整個設計方向均撇除了珍珠原有的典雅溫柔印象，令它成為兩性都可共享的型格飾品。

享受珍珠混搭樂趣

雖然愈來愈多男士佩戴珠寶，對於時尚圈中人來說，亦很容易接受男士戴珍珠的潮流；不過在「行外人」的角度，想佩戴珍珠，又可以怎樣配襯？現任Mikimoto品牌行政總監、營業部總經理暨市場營銷部總經理橋本靖彥（Yasuhiko Hashimoto）認為，「佩戴珍珠的方式沒有限制，應該自由mix and match，創造自己的風格，享受珍珠帶來的混搭樂趣，同時透過珠寶來塑造自己的個性」。那男士可先從哪款珍珠首飾入手？橋本靖彥表示：「可以先嘗試佩戴手鏈、耳環及耳骨夾作開始，讓自己逐漸接受佩戴珍珠。」至於男士佩戴珍珠和鑽石的分別，他認為珍珠是有機和天然的，當中帶有靈性，能反映出佩戴珍珠的人的內心世界；而鑽石則讓人看起來強勢，因為它代表着堅強與力量。

查詢：Mikimoto 2234 7189

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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