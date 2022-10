中性珠寶 打破性別界限 型男戴珍珠 創自我風格

next

【明報專訊】Coco Chanel說過:「A woman needs ropes and ropes of pearls」,長久以來,大眾也慣常將女性與珍珠首飾歸類在一起,等同高貴優雅的代名詞。然而,隨着時尚文化的不斷交替,在性別流動的推動下,兩性的界線漸漸模糊,女穿男裝、男穿女裝早已不稀奇。過去,專為女性而設的珍珠頸鏈,亦可以出現在男士的頸上。當男性佩戴珍珠首飾,不但沒有違和感,他們身上散發的陽剛氣色反而將優雅的珍珠中和,展現出不一樣的味道。

潮男掀起珍珠熱

近年男裝界掀起珍珠頸鏈風潮,「幕後功臣」非一眾流行文化潮男莫屬。率先佩戴珍珠頸鏈公開亮相的,相信是擅長將女裝男穿的Pharrell Williams,數年前他已大搖大擺在頸上掛起大大小小的珍珠串飾,不過當時並未有引起廣泛的討論。直至大約從2019年起,英倫潮男Harry Styles亦開始於各種場合中佩戴上乳白色的珍珠頸鏈,造型剛中帶柔,直接讓這股潮流推向頂尖,並從歐美流行到亞洲。極具時尚影響力的G-Dragon,亦經常在造型中加入珍珠頸鏈作為重點,展現陽剛陰柔並濟的形象。

川久保玲設計 無性別珍珠首飾

眼見這股「男生戴珍珠」潮流愈趨愈烈,不少珠寶品牌當然順勢為抓緊商機,紛紛改變昔日中規中矩的風格,以更符合當代潮流的觀點設計珍珠珠寶。有「日本珍珠之王」之稱的Mikimoto,更找來「東瀛時尚教母」川久保玲合作,藉由她前衛的時裝精神,為品牌設計大膽創新的款式。雙方推出的Mikimoto×COMME des GARÇONS聯乘系列,更打正旗號以「無性別」(Genderless)為主題,將柔美的珍珠串上剛硬、粗獷感的銀色金屬,相互結合,既叛逆亦不失優雅,同時迎合當下的無性別時尚美學,讓款式設計同時適合男和女佩戴,亦似乎向世人宣告,珍珠本身是中性的,與性別無絕對關係,無論男女都可以隨心所欲佩戴它。

隨着聯乘系列的成功,不但為Mikimoto打下強心針,同時品牌亦把目標顧客群鎖向年輕族群。新推出的Passionoir系列,一改珍珠以往予人優雅、純淨的印象,特意用上黑南洋珍珠,並以Japanned Noir黑銠加工處理,創作出高雅且獨特的中性珠寶,重新定義珍珠的可塑度。

黑南洋珍珠散發迷離味道

當中的Talisman Glide系列透過南洋珍珠中散發出的綠、棕、藍、紫和銀等顏色光澤,塑造出一種迷離型格的味道。而另外的M Collection,則將鍍黑純銀塑造的品牌首字母「M」與濃黑色的黑珍珠配搭,營造出粗獷暗黑的型格氣質,當中的耳骨夾與吊墜等款式,更以「M」字形的立體爪鑲代替,視效十足。整個設計方向均撇除了珍珠原有的典雅溫柔印象,令它成為兩性都可共享的型格飾品。

享受珍珠混搭樂趣

雖然愈來愈多男士佩戴珠寶,對於時尚圈中人來說,亦很容易接受男士戴珍珠的潮流;不過在「行外人」的角度,想佩戴珍珠,又可以怎樣配襯?現任Mikimoto品牌行政總監、營業部總經理暨市場營銷部總經理橋本靖彥(Yasuhiko Hashimoto)認為,「佩戴珍珠的方式沒有限制,應該自由mix and match,創造自己的風格,享受珍珠帶來的混搭樂趣,同時透過珠寶來塑造自己的個性」。那男士可先從哪款珍珠首飾入手?橋本靖彥表示:「可以先嘗試佩戴手鏈、耳環及耳骨夾作開始,讓自己逐漸接受佩戴珍珠。」至於男士佩戴珍珠和鑽石的分別,他認為珍珠是有機和天然的,當中帶有靈性,能反映出佩戴珍珠的人的內心世界;而鑽石則讓人看起來強勢,因為它代表着堅強與力量。

