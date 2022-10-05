News：由尋寶石開始 紀錄片見證高級珠寶誕生

蛇身頸鏈——Zendaya曾佩戴的Serpenti Hypnotic Emerald頸鏈，當中鑲嵌一顆93.83卡的哥倫比亞蛋面形切割祖母綠，蜿蜒曲折的蛇身則鑲嵌珍貴的鑽石和祖母綠。（品牌提供）

紀錄片——品牌珠寶創意總監Lucia Silvestri，被譽為「購買世界上最非凡寶石的女性」，紀錄片追隨她尋找珍貴寶石以至創作高級珠寶的歷程。（品牌提供）

【明報專訊】珠寶與電影有着千絲萬縷的關係，不少品牌都擔任電影節的珠寶合作伙伴，讓女星佩戴上絕美的鑽飾，在紅地氈上散發光芒，同時亦希望她們戴着這些價值連城的珍貴傑作走進熒幕，成為愛情電影劇情的一部分，見證男、女主角的愛情故事。近日，Bvlgari推出了第一部關於高級珠寶的影片Inside the Dream，當中講述的卻並非一段可歌可泣的愛情故事，而是品牌高級珠寶的誕生過程。

女星分享與品牌故事

這部紀錄片由Terminal 9 Studios全資製作，並由新進導演Matthieu Menu執導。全程跟隨品牌珠寶創意總監Lucia Silvestri的腳步，先從印度齋浦爾（Jaipur）尋找珍貴寶石，再回到品牌羅馬總部構思作品，以至品牌工匠在工作坊製作珠寶的過程，向外界揭開高級珠寶製作過程的神秘面紗，把整個創作過程的幕後故事呈現在幕前。此外，與品牌友好的美國女星Zendaya、超級網紅 Chiara Ferragni、女團BLACKPINK的Lisa、超模Lily Aldridge，以及印度女星Priyanka Chopra亦在影片中亮相，分享她們與品牌的故事。

查詢：Bvlgari 2234 7668

文：劉詩言