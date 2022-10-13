showcase：荻野泉：藝術給我無窮力量 建築雕塑化身時裝細節

【明報專訊】生活在香港這個稠密的都市，無論是處於室內或戶外，建築跟大家的生活也是息息相關，但又有幾多建築能令我們駐足欣賞或身處其中時細味感受？優秀的建築既能反映一個地方的經濟、文化和精神面貌，其結構和裝飾包含的豐富藝術成分，更為不同範疇的創作者提供靈感，Anteprima的二○二二秋冬季就是個受建築藝術啟發的系列。

作為一個時裝設計師，若對藝術抱有熱情，在創作時會大有幫助。Anteprima的創作總監荻野泉（Izumi Ogino）說：「藝術往往給我無窮無盡的力量，以及喚醒我追尋夢想的勇氣。即使在日常中，與人之間的連繫和情感，也會無意間被藝術所感動和啟發，令我興奮不已。」品牌今個秋冬系列的主題為Power of Art，重申了荻野泉對藝術熱愛的理念，而建築作為藝術的其中一個領域，更為舉目皆是的靈感泉源。

從法國著名建築物擷取靈感

荻野泉從法國的著名建築物擷取靈感，例如位於法國南部的Château La Coste，該區集多項優秀的建築，例如設計現代的豪華酒店、由法國建築師Jean Nouvel設計釀造酒窖的葡萄酒莊園、佔地達600英畝的雕塑公園，以及日本建築師安藤忠雄設計的藝術中心等。荻野泉將建築、現代藝術和葡萄酒文化作設計靈感，先說說系列顏色，用上柔和的灰、啡為主調，然後再加入沉厚的酒紅、暖和的艷黃和綠等活力色彩，彷彿都是源自Château La Coste的景致。系列中多件亮面的銀色單品，以及在裙子和連身裙加入的fold & pleated摺褶元素，則啟發自巴黎凱旋門去年舉行的L'Arc de Triomphe, Wrapped項目，自然而然從建築藝術中萃取富立體感而又充滿個性的效果。精緻且繁複的細節除了亮面的銀色質感外，還有具光澤的珠片和紗線飾邊，以及洋溢冬日氣息的粗冷和絎縫夾棉效果，部分單品用上類似意大利室內裝飾常用的Damasco圖案，為整個系列增添一份歐陸典雅的女性魅力。

Anteprima引以為傲的針織工藝和經典羊絨繼續是系列重點，服飾以溫暖柔軟的物料塑造立體剪裁，將蓬鬆的廓形配合簡約優雅的細節，寬大的外套配搭偏向貼身剪裁的衣服，或是帶有中性的設計，卻以裙裝的款式配襯來取得巧妙的平衡。

王牌袋款推迷你版

系列中必不可少的還有品牌的王牌袋款Wirebag（圖），今季將早前推出的長方形設計Adesso Wirebag縮小，成為迷你版的Adesso Miniatura Wirebag。經典款式Lucchetto II Wirebag的十字轉鎖扣優雅實用，特別加厚的底部設計亦令內裏空間感十足；大號的Goccia Wirebag內置束繩布袋方便收納，肩帶可上膊，造型接近時下大熱的半月形Hobo bag袋型，小號則為別致的手提款。●

查詢：Anteprima 2167 7386（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Sasha ZA（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：陳淑安

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