showcase：強悍結合柔美 記錄女性時尚美學

【明報專訊】女性平權早在十九世紀漸漸成為有組織的社會運動，到一九四八年聯合國通過《世界人權宣言》，使性別平等成為國際人權法的一部分，一九六○年代起的女性平權運動更是一波接一波。經過長年抗爭後，二十一世紀的今天男女是否就平等起來？答案言人人殊。為何我們今日舊事重提，全因Prada 二○二二秋冬系列的一件白色背心。

在香港這樣的商業城市，男女地位幾近相同，女性在學業、事業上的發展和地位高於男性更是司空見慣。不過在世界的另一些地方卻依然有很多男女不平等的事情無日無之地發生，而且是比男女同工不同酬之類嚴重百倍的問題，例如女性地位低落等同男性的附屬品、女性成為販賣人口罪行的最大受害者，或以宗教和各種其他理由剝奪和限制女性的基本自由。

白色背心穿出自信

丹麥學者Ester Boserup在1970年代就提出：男女性別的不平等，源於早期人類農業社會對勞動力的需求，男性強壯的體格比女性有更大的優勢，連帶其社會地位也比女性佔優，此觀念經年深化，影響着現代社會男女之間的性別不平等。我們當然不能否定男、女之間的差異，尤其在體格上男性往往比女性強壯。不過現代文明的強悍，也不一定以體格來衡量，它可以是果敢的決斷力、堅毅的意志，以及能夠為愛而付出的犧牲精神。

Prada的2022秋冬系列，就以形象化的衣服，將女性強悍的一面表露無遺。一件貼身白色背心穿在滿身肌肉的猛男身上，固然顯得異常雄偉，不過穿在女性身上突顯其玲瓏曲線，也是自信和無畏無懼的表現。在時裝騷上，包括跨性別模特兒Hunter Schafer（圖）均穿上貼身白色背心，更顯別有深層的意義。剪裁挺拔的西裝和大褸，以寬肩闊領和收腰效果呈現出倒三角形的魁梧輪廓，雙臂飾上羽毛或人造皮草，以優雅的方式強化雙臂的形態。厚厚的皮革大衣、剪羊毛或尼龍面料的飛行員外套，均為極oversized的剪裁。

剛陽味上衣配柔美半截紗裙

以上提及剛陽味極濃的上身衣服，下身襯以極為柔美的窄身半截紗裙，這種對比的效果非但不覺礙眼，而且散發兩性共濟的懾人魅力。紗裙的結構分成上、中、下3層，以不同面料如皮革、絨料、亮眼的綢緞、閃片刺繡和半透明薄紗等組成，感覺有如遠古人類在沒有文字時的結繩記事，一節一節記下屬於Prada為女性而設的美學和時尚紀錄。●

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Ana Co.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：AIR Fitness太古店

編輯：陳淑安

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