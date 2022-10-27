Gucci 68對雙胞胎行騷 效果震撼

【明報專訊】2023春夏時裝周最令人拍案叫絕，看後意難平要趕緊在社交平台分享的時裝騷，非Gucci莫屬。名為Twinsbury的時裝騷開始時傳來一把女聲，是年屆75歲的英國女歌手Marianne Faithfull，朗讀着歌曲Identical Twins的歌詞。Marianne Faithfull活躍於1960年代的英國樂壇，她與好友Anita Pallenberg一雙一對的型格照片為當年時尚經典。而Identical Twins則來自80後的Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen，是對雙胞胎也是一對時尚icons，由童星出身到創立時尚品牌The Row。

Identical Twins的歌詞講述一對雙生兒的相同與不同，原本是一首活潑可愛的兒歌，但歌詞由Marianne Faithfull沙啞的女聲朗讀，卻帶出了詭異的氣氛。模特兒魚貫進場，衣飾是Alessandro Michele一貫的跨年代時尚和極繁主義的華衣美服，內衣外穿、女衣男穿令系列前衛型格。中間段落出現1980年代電影Gizmo的小魔怪毛公仔和圖案，電影中的小魔怪只要一碰到水，就會蹦出另一隻小魔怪，外形一致但個性會愈加頑劣，以上種種都是Alessandro Michele透過時裝帶出的隱喻。不過時裝騷尾段的finale才是戲肉，原本單獨出場的模特兒再度進場時竟變成成雙成對的雙胞胎，68個造型合共68對雙胞胎，效果震撼至極。系列除了紀念Alessandro Michele的母親Eralda和其雙胞胎姊妹Giuliana，還要表達即使外形一樣，本質卻可以完全不同的時尚概念。●

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