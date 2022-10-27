Chanel 天橋上看法國新浪潮電影

【明報專訊】Chanel的歷史與電影密不可分，Gabrielle Chanel女士很早便與電影界結緣，曾為1961年的法國新浪潮電影《去年在馬倫巴》（Last Year at Marienbad）創作服裝。來季，創意總監Virginie Viard就把她的這份經歷搬上時裝天橋。

時裝騷以Kristen Stewart為電影主角開場，環繞騷場360°大銀幕穿插她為2023春夏系列拍攝的微電影畫面與Gabrielle Chanel的影像，極具文藝風情。Kristen Stewart的本業是演員，恰巧Virginie Viard在剛入行之時，也是從電影造型設計開始做起，開場的首套造型，當中的黑白電影印花圖案，正呼應着兩人的共通點。

來季Virginie Viard藉由羽飾、珠片、雪紡，重新演繹品牌經典元素，描繪出當代女性優雅且堅毅的面貌。自掌舵Chanel以來，Virginie Viard每季都嘗試逐步打破品牌固有的框架。在天橋上，除了可見品牌的簽名式元素，像是蝴蝶結、紋軟呢、珍珠及珠片等，還能看到調皮的波點、水晶長靴、粉彩色斜紋軟呢，以及斜肩剪裁的外套，這些元素與設計都呼應着Kristen Stewart本身的氣質，不僅叛逆，同時亦為品牌注入了不羈的新女權態度。●

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