Valentino 密集monogram印花 迷幻暗黑格調

【明報專訊】Valentino的2023春夏系列以Unboxing為主題，滿有驚喜有待開箱的意味。打響頭陣的首個造型極為震撼，創意總監Pierpaolo Piccioli把品牌的V logo組成monogram印花圖案，從祼色斗篷連身裙延伸到面部妝容，甚至連手套、絲襪都不放過，密密麻麻的monogram印花，不但帶來出其不意的視效，亦引起一種不安感，塑造出迷幻暗黑的格調。這個昔日用作點綴手袋的標誌，成為來季重要元素之一，除了出現在多套服飾，更被鑲嵌在透明膠板上，變成精緻又型格的透明clutch。

與上季Valentino Pink PP系列全然不同，來季Pierpaolo Piccioli讓低調的裸色及黑色成為主角，他運用化繁為簡的設計手法，將招牌雪紡、羽毛、珠片元素點綴西裝、大衣、裙裝，配合利落的剪裁及飄逸設計，將高級訂製的精髓帶到成衣系列，呈現出繁複的層次美感。值得一提的是，來季的數套男裝西裝造型，亦注入透視雪紡元素，配以開衩剪裁的袖子，突顯男士嫵媚性感的氣質，也為男裝增添一份叛逆味道，不禁讓人反思：到底男裝和女裝有何差別？●

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