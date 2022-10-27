Dior 巴洛克洞窟背景 重溫法式宮廷美學

【明報專訊】自Maria Grazia Chiuri當上Dior女裝創意總監，一直以強大的女性主義為靈感，2023春夏系列的靈感繆斯，正是16世紀的法國王后Catherine de' Medici。

Catherine de' Medici不僅是16世紀少數擁有政治影響力的女性，她亦同時將緊身胸衣、厚底高跟鞋、喱士等引進法國宮廷並掀起潮流。受她的經典造型啟發，Maria Grazia Chiuri透過現代創新手法重塑這些昔日宮廷華服的元素。例如把緊身胸衣換上新形態，或是將之視為配飾，配在寬鬆的襯衫上，顯得輕鬆自在；若隱若現的束腰帶（guêpière），勾勒出獨特的輪廓，令人聯想起Catherine de' Medici的寬襬半身裙造型。品牌工坊亦重新為飾有花鳥圖案的拉菲草注入新意，Maria Grazia Chiuri將其運用在外套、上衣和裙子，猶如喱士般精美細膩，同時延續源遠流長的傳承。她亦從品牌典藏的一條1950年代絲巾汲取靈感，將領巾背面、以Dior創始地蒙田大道為中心的地圖印花，轉印至風衣、馬甲及短褲上，帶來利落率性的設計，體現當今女性的優雅與力量。

為呼應季度服裝設計，Maria Grazia Chiuri找來擅長紙板雕刻的藝術家Eva Jospin，創造出巴洛克式洞窟騷場背景，讓模特兒在充滿詩意的建築主體中魚貫出場，流露出一股神秘氣息。 騷場一旁，還有荷蘭姊弟雙人組編舞家Imre & Marne van Opstal為品牌編排的現代舞表演（圖），受文藝復興啟發，呈現穿越古今的視覺效果。他們呈現的非二元性別定義演出，亦呼應Maria Grazia Chiuri宣揚的女權主義。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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