Louis Vuitton 放大經典元素 反叛女性精神

【明報專訊】「巨大」是LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière於來季傳遞的重要信息。他在2023春夏系列把主題聚焦在細節配件上，將品牌經典元素放大，呈現在衣服或是手袋中，除了帶來具趣味的視覺衝擊外，還讓人感受到一股反叛的女性精神。

細膩、柔弱、敏感，是普羅大眾對女性的刻板觀感，Nicolas Ghesquiére卻在系列中提出質疑，因此他將品牌的標誌符碼以誇張尺寸呈現，顛覆女性予人溫柔氣質的既定印象。從打響頭陣、由品牌大使鄭秀妍演繹示範的首個造型起，超大的拉鏈、腰帶、扣子、鎖扣等元素魚貫出場，呈現一種極具剛毅又超現實的氣質。

品牌自1854年創立以來，創始人路易威登推出的行李箱開啟了一個「旅行藝術」的新時代，除了講求實用，當中的皮革、標籤、鎖扣、扣環、拉鏈，甚至硬殼旅行箱的邊邊角角，這些細節皆是LV屹立不倒的關鍵元素。Nicolas Ghesquière刻意放大這些熟悉的品牌符號，提醒大眾細節正正成就了品牌。

為了讓世人看到LV傳承百年的品牌DNA，多個袋款以放大品牌專屬標誌為意念，例如帶有鏈袋的LV Monogram迷你鑰匙包、Cloche clés鑰匙套，也一一被放大成中大型尺寸的手袋。1886年推出，為了防盜而生的Tumbler鎖扣，亦成為華麗的金屬手袋。Nicolas Ghesquière透過玩味手法，將品牌超越百年的永恆經典注入一份幽默感。

除了翻玩品牌的經典元素，Nicolas Ghesquière的筆下依舊離不開穿梭復古與未來世界，天橋上除了有復古味十足的裙裝，模特兒手上亦拿起新廓形的袋款，doctor bag餃子形袋身，配上硬殼行李箱飾邊，看起來極具辨識度又不失優雅，正好滿足一班舊有客戶的品味。●

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