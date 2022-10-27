Prada 紙質織物營造撕裂美感

【明報專訊】藝術和設計原本是有本質上的分別，藝術是主觀表達個人情感或抽象概念，設計則是客觀的講求功能以解決問題；而且藝術品是獨一無二，設計品則大量生產，這個質與量的分別，讓藝術往往被看高一線。不過近年趨向娛樂化、市場化的藝術品充斥，NFT藝術品的炒賣成風更是充滿銅臭，美感與意涵被拋諸腦後。相反一些設計卻顯得更有深度和可堪玩味，就如一件衣服能反映到設計概念中的思想內容，實勝過不少衝着藝術之名而成的作品，而Prada就是時尚界中的知性品牌。

Prada的2023春夏系列的主題是Touch of Crude（粗糙的觸感），Miuccia Prada和Raf Simons兩名時裝巨匠以系列探討時裝在原始與感性、精緻與粗糙、對比與相融之間的互動關係。系列採用一種紙質織物製作服裝，讓模特兒的身體在貓行時與之互相撕扯，呈現衣服與人之間那種既親密又衝突的關係，這個概念在一組領口和裙襬呈撕裂效果的連身裙中表露無遺。日裝和晚裝的相互交融，長身opera外套與硬朗的皮革、精緻柔和色調的家居服與外出服融為一體，模糊了不同的現實場景。貫穿系列的一件府綢襯衫緊身連衣褲，與其他服裝的配搭流露極簡的裝著形式。手袋用上仿古的納帕皮革（Nappa），表面經過壓制和起皺處理，帶來精美的外觀和粗糙的觸感。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵: lifestyle@mingpao.com

[Men Matters]