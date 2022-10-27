Giorgio Armani 金光亮澤 濃濃異國風情

【明報專訊】來季各時尚品牌的騷場佈置、發布形式，以至參與的歌、影紅星嘉賓均令人目不暇給，但以上條件卻並非塑造一個動人系列的關鍵。以Giorgio Armani為例，騷場僅垂直或傾斜的豎立了多條柱子，柱身卻像透有金光、具直線紋理和節間的竹樹，地板採用奶白色拋光的石材，異常簡約卻已讓人有種騰雲駕霧，如置身仙境的感覺。令人動容的簡單佈置，足以完美襯托令人看得出神的系列。

Mr. Armani之所以令人敬佩，是他能以簡約的處理來衝擊感官，並能讓人在純粹中窺見一種不能言喻的意涵。系列以Fil d'Or（金線）為題，因此首尾多個造型都是金光亮澤，所用的並非俗氣的黃金，而是如珠光般的微黃金色，並由不同面料、紋理，以及精巧細緻的刺繡工藝呈現，感覺既高端又淡雅。模特兒閒逸漫步於騷場，散發有如海市蜃樓般的夢幻魅力。系列中間部分不乏Mr. Armani喜歡的藍色調子，當中或深或淺，或略微偏綠或偏紫的藍。飄逸靈動的服裝大有印度傳統男裝班加拉（Bandhgala）和女裝紗麗（Saree）的影子，加上靈氣逼人的曼陀羅圖案刺繡，以及充滿民族風的配飾，誘發系列濃濃的異國風情。●

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