Anteprima 慶祝品牌30周年 重溫時尚經典

【明報專訊】2023年是Anteprima品牌成立的30周年，見證品牌創意總監荻野泉（圖）多年來的努力不懈。她於1980年代移居香港，並在本地經營以意大利品牌為主的時裝零售業。1993年她遠赴米蘭，以經典時尚的設計風格創立了Anteprima，發展自己對現代女性時尚及奢華的時裝夢。荻野泉於1998年成為首位日本女性設計師於米蘭時裝周發表系列，同年亦推出品牌代表作Wirebag。

荻野泉經常遊歷世界各地，並醉心藝術，這些均為其創作的靈感泉源。來季為慶祝品牌的大日子，特別重溫時尚經典，向1960年代末至1970年代初的時尚致敬。那是時裝創意非常火紅的年代，大膽明亮的用色和圖案是其中一個重大啟發。荻野泉以古巴裔抽象派女畫家卡門．海萊娜（Carmen Herrera）為靈感繆思，簡約、抽象而大膽的拼色圖案乃其賴以成名的簽名式。另外一位靈感繆思為意大利建築師、雕塑家和平面設計師馬切洛．莫蘭迪尼（Marcello Morandini），他的藝術椅子Sedia Bine及黑白線條幾何圖案聞名於設計界。荻野泉將啟發自二人的圖案，以及馬切洛．莫蘭迪尼為品牌設計的專屬印花圖融入系列當中，配合利落的剪裁令設計如建築般充滿流麗的線條和美感，如誘惑半透視裙裝、deep V上衣或胸衣、原子褲及飄逸長袍等。時裝騷選址在米蘭的奇維克體育場附近舉行，晴朗的天氣令系列洋溢更絢麗多彩的春夏氣息。值得一提的亮點還有加入流蘇的Wirebag，令造型更為瀟灑俊逸。●

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