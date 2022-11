next

【明報專訊】法國珠寶品牌Chaumet是拿破崙王室家族的御用珠寶品牌,曾為約瑟芬王后設計多個冠冕而名流青史。品牌最近在K11 MUSEA Opera Theatre開設Tiara of Dreams期間限定店,展示3大標誌系列,包括 Liens、Joséphine和Bee My Love。限定店中最矚目的展品是Joséphine Valse Impériale系列白金鑽冕,鑲嵌1顆重約2.5卡的梨形鑽石、8顆總重約5.3卡的梨形鑽石和多顆明亮式切工和梨形鑽石。品牌亦特別與Artisan Lounge聯乘推出Chaumet Afternoon Delight下午茶套餐及雞尾酒,配襯兩款分別向Joséphine系列和Bee My Love系列致敬的特飲。●

日期:即日至11月6日

地點:尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地下Opera Theatre

查詢:Chaumet 9165 3935

整理:張曉冬