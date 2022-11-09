表身細節隱藏遊戲彩蛋 Mario陀飛輪上飛馳賽車

【明報專訊】遊戲機、賽車和腕表，有什麼共通之處？三者都是不少男士的心頭好，最近TAG Heuer與任天堂延續合作關係，繼去年甫推出便斷市的TAG Heuer Connected×Super Mario限量版智能腕表後，今年再度攜手推出TAG Heuer Formula 1×Mario Kart限量版計時碼表與陀飛輪計時表，細心留意會發現腕表上隱藏了不少遊戲彩蛋。

由智能腕表到今次的機械表款，遊戲角色和元素同樣可以在腕表上找到。其中TAG Heuer Formula 1×Mario Kart限量版計時碼表推出3000枚，以Calibre 16自動機芯提供動力。直徑44毫米的精鋼表殼，設計處處呼應風靡全球的Mario Kart賽車遊戲，覆以Super-LumiNova夜光塗料的Mario Kart標誌，點綴黑色拋光陶瓷測速刻度固定表圈。表冠和設於2時位置的按鈕飾以一圈標誌紅色塗漆，代表Mario的M字標誌鐫刻在表冠上，Mario Kart的標誌刻在專用的旋入式表背上，環繞Mario駕駛賽車的圖案。

方格紋表盤 以跑車賽道為靈感

表盤採用黑色配煤灰色方格紋，並以跑車賽道為靈感，計時器特地製作出瀝青路質感，9時位置的秒鐘計時器以一圈標誌紅色圓圈環繞，以駕駛賽車的Mario作點綴。這標誌紅色亦同樣用於漆面的中央指針、小時計時器指針和凸緣表圈的秒鐘刻度上。設於3時位置的日曆框亦隱藏細節，每逢5的倍數的日子，會以深得遊戲玩家喜愛的法寶如Bullet Bill、Banana等代替日期數字，為大家帶來額外驚喜。

除了計時表，更高級的聯乘款式為限量發行250枚的TAG Heuer Formula 1×Mario Kart限量版陀飛輪計時碼表。略為寬大的表殼直徑為45毫米，選用5級鈦金屬製造，結合緞面打磨與拋光飾面，做工精緻。精鋼表冠與按鈕作緞面打磨，5級鈦金屬旋入式表背的藍寶石水晶玻璃特別為表款製作，飾以Mario Kart標誌，下方可見TAG Heuer經瑞士天文台認證（COSC）的精確機芯Calibre Heuer 02T。覆以白色Super-LumiNova夜光塗料的Mario Kart標誌，點綴黑色拋光陶瓷測速刻度固定表圈的右上方，表圈刻度最高可達至時速400公里。表冠和設於2時位置的按鈕飾以一圈標誌紅色塗漆，表冠頂部同樣有突出Mario的M字標誌。

大齒輪呼應賽車「胎鈴」

黑色鏤空表盤與標誌紅色線條形成對比效果，為表盤添加層次感和活力。中央指針的漆面和凸緣表圈上的秒鐘刻度也選用相配顏色。表盤3時與9時位置的兩個計時器呈現粒紋質感，陀飛輪則設於6時位置。12時位置的大齒輪呼應賽車「胎鈴」，陀飛輪框架的外圍飾以Super-LumiNova夜光塗料點綴，經過重新設計，呈現Mario駕駛賽車的圖案。Spiny Shell和Bullet Bill等法寶在複雜機芯中隨節奏擺動。兩款新表均採用黑色小牛皮表帶，以對比鮮明的紅色縫線和襯裡經特別創作的壓花紋理搭配。計時款的精鋼摺疊表扣和陀飛輪計時款的5級鈦金屬摺疊表扣上，均飾以代表Mario的M字。腕表亦特別配以專用黑色表盒包裝，連同相配的旅行袋。

向保時捷911賽車款致敬

Mario以外，品牌亦跟德國車廠Porsche有全球合作關係，最近帶來兩款限量版腕表，向Porsche經典車型之一及首款印有Carrera名稱的911 Carrera RS 2.7致敬，慶祝其面世50周年。911 Carrera RS 2.7在1972年巴黎車展亮相，自此受到收藏家的追捧。車款專為賽車和拉力賽而設，是首款專門用於賽車運動的保時捷911。

911 Carrera RS 2.7是當時速度最快的德國產汽車，結合了車身輕盈及空氣力學特徵，是世界上首輛配備前後導流板的道路版賽車，能確保駕駛穩定和更快的最高時速。此車型有27種顏色，TAG Heuer紀念腕表從中挑選紅色與藍色兩款。設計以直徑42毫米的TAG Heuer Carrera系列計時表為基礎，分鐘和小時計時盤分別設於3時和9時位置，秒鐘指示器與日曆設於6時。配置表廠自製Calibre Heuer 02自動機芯，提供達80小時的動力儲存。藍色版腕表限量500枚，表盤採用白色蛋白石，兩個計時配以夜光飾面。紅色版僅推出250枚，表殼選用5N級18K玫瑰金製造。

順帶一提，年初發表的品牌史上第一款太陽能腕表Aquaracer Professional 200 Solargraph最近也登陸香港，由La Joux-Perret製造的TH50-00機芯提供動力。受充沛陽光照射2分鐘，腕表即可全日運作。日光照射時間約20小時，便可為腕表充滿電和運行6個月。當拉出表冠，腕表會啟動節能模式，自動運作時間更達3年半。腕表採用黑色DLC塗層精鋼表殼，除了表圈、表盤與指針覆以Super-LumiNova夜光塗料，表圈亦嵌飾以碳灰配綠色Super-LumiNova，令腕表呈現獨一無二效果，有如岩石表面隨時日形成的天然紋理。

查詢：2375 0836

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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