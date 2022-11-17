showcase：追隨香奈兒腳步 向經典斜紋軟呢致敬

【明報專訊】Chanel在二○二二秋冬時裝騷前發布了預告短片，其中模特兒Vivienne Rohner身穿品牌經典的斜紋軟呢衣飾，在晨霧中的花園小徑翩翩起舞，感覺清新雋永，輔以一九六○年代的背景音樂，帶點青春迷幻氣息。原來在短短一分鐘的影片裏，已呈現了今個秋冬系列的重點。

Chanel藝術總監Virginie Viard找來荷蘭攝影師夫妻檔Inez & Vinoodh拍攝短片，在斜紋軟呢（tweed）的發源地蘇格蘭的特威德河（River Tweed）河岸取景，捕捉了煙波浩渺的自然美景。黑白畫面中的模特兒Vivienne Rohner穿上一身斜紋軟呢衣飾，色彩絢麗的River Tweed景致則以蒙太奇手法重疊於上（圖）。配合「兩tweed」合併的畫面，背景音樂是1960年代樂隊The Kinks的Don't Ever Change，Vivienne Rohner腳踏及膝雨靴，隨着音樂在濕潤的草地上跳起懷舊扭腰舞，令人聯想到1960年代的胡士托音樂節。當時的天氣偶有陣雨，令雨靴日後成為雨中音樂節的標誌時尚單品。

為斜紋軟呢添上自然色彩

以上提及的斜紋軟呢（tweed）、自然景致的豐富色彩，以及1960年代音樂衍生的時尚文化等，均為Chanel 2022秋冬系列關鍵的設計元素，其中至為重要的，當然是由Gabrielle Chanel首先引入女裝世界的斜紋軟呢，Virginie Viard解釋系列背後的故事：「整個系列以斜紋軟呢為主題，是向這經典致敬之作。我們追隨當年Gabrielle Chanel在特威德河畔的腳步，想像為斜紋軟呢添上當地的自然色彩——好像粉紅色長大衣點綴藍與紫，另一酒紅色套裝灑上閃亮的金色。相信當年Gabrielle Chanel走在蘇格蘭鄉郊路上也是這樣，會摘些蕨類植物及花束給當地織布工匠作參考，調校出她心目中要求的顏色。」

取材1960年代迷幻時尚

系列的斜紋軟呢色彩繽紛，有濃艷亦有柔和。服裝輪廓多元，有線條較鬆身的大衣和襯出對比廓形的短身外套，背心迷你裙則取材自1960年代的迷幻時尚。手袋陣容也非常強勁，用料極具冬意，包括茄士咩或羊毛的斜紋軟呢，以及予人溫暖又可愛感覺的剪羊毛裝飾細節，色彩豐富斑斕，也許比系列的服裝更易令女士心動。●

查詢：Chanel 3622 5288（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Adina M.（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]