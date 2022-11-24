showcase：與Mr. Dior跨時空交流 時尚男裝 典雅中帶感性

【明報專訊】男裝時尚界愈來愈多姿多彩，除傳統正裝外，實不乏前衛破格和花姿招展的選擇。不過若要取兩者間的中庸之道——即既有傳統男裝的典雅，而又不至於墨守成規，更要有感性的筆觸和細膩點綴，在走向兩極的男裝世界裏，稱心之選似乎非Kim Jones的Dior Men莫屬。

Kim Jones為時尚界所認識，是他於2008年起的數年間擔任Dunhill的創作總監。當年他洗脫了品牌陳舊保守的形象，設計以精湛的剪裁加上細膩的配飾細節，令Dunhill飛躍成一個年輕及風度翩翩的現代高級男裝品牌。時尚大集團當然慧眼識新星，Kim Jones之後的事業一帆風順，轉職為Louis Vuitton男裝的藝術總監時，因為與多個街頭潮牌如Supreme和fragment design等聯乘，令我們得知Kim Jones亦非常熱中於街頭潮流文化和藝術，品牌與相關單位的聯乘系列也成為他的得意之作。

雖然Kim Jones在入主Dior後依然聯乘不斷，但他同時屢屢參考品牌珍貴的舊檔案，與創辦人Mr. Dior作超越時空的交流，以此激發創意靈感。2022秋冬季的Dior Men與擁有200多年歷史的德國鞋履品牌Birkenstock合作，與文雅精緻的服飾形成適度對比，卻未有喧賓奪主的效應，因此我們更能集中注意力於系列的整體設計之上。

燕尾剪裁結合Bar Jacket

1947年的2月12日，Mr. Dior推出他的首個系列，當時前衛的New Look改變了時尚世界。Kim Jones藉品牌成立75周年，再次與Mr. Dior隔空對話，他將兩人身處不同的時空和歷史互相牽繫，設想出一個由灰色和粉色漸變交織的系列，亦將高級訂製服的法國風燕尾剪裁，與Dior標誌的Bar Jacket結合，並運用粗獷而外露的縫製效果清楚展現精湛的剪裁造詣。正裝採用現代運動服和技術的材料，卻不減優雅風尚，令多功能、正裝和非正裝之間完美融合。星星、玫瑰、藤格紋、豹紋、鈴蘭和鏈帶等對Mr. Dior充滿個人情感和意義的標誌和符號，亦以精巧的工藝點綴於系列之上。

「CD」手鏈鑲祖母綠寶石

Mr. Dior非常熱愛珠寶首飾，因此Kim Jones特別與Dior Joaillerie珠寶部創意總監Victoire de Castellane，合力炮製一款鑲有白金和鑽石的幾何鏈節手鏈，中心鏈節的字母「CD」兩側鑲有兩顆閃爍迷人的祖母綠寶石，感覺華麗脫俗，以表對Mr. Dior崇高的敬意。系列同時推出精緻的fashion jewellery，即使不是採用高級珠寶的珍貴材質，但一系列胸針、頸鏈和手鏈，也是bling bling得來又優雅的男士首飾。●

查詢：Dior Men 2162 8008 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Enoch（Yon Management）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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