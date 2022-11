fashion news：行李箱設網格 讓寵物沿途看風景

【明報專訊】"Show me your luggage and I'll tell you who you are." 這句名言出自1921年Louis Vuitton的廣告標題。品牌以製造行李箱起家,出品不但以耐用馳名,還有「度身訂製」的設計服務,亦為其引以為傲的賣點,把用家的各種生活所需,全部收納在尊貴的箱子內,精準滿足每個旅客的外遊需要。

高爾夫球向來被譽為「有錢人玩意」,品牌特別為他們新增外遊而設的行李箱。新亮相的高爾夫球硬箱,靈感來自專業高爾夫球選手及愛好此運動的人士,結合優雅、現代感和趣味。高爾夫球硬箱配有高爾夫球專用隔層和多用隔層、飾有微纖維抽屜、monogram有機玻璃抽屜、可容納14柄高爾夫球杆、推杆練習器、高爾夫球、標誌旗、毛巾、高爾夫球袋,隨附高爾夫球和球座、球杆套,裝備齊全,一絲不苟。

另外很多人視寵物如己出,甚至自貶為「奴才」,盡所能為「主子」提供舒適安全的「私家座駕」。 今年品牌帶來了為攜帶寵物而設的Pet Trunk,在方盒的箱子內,備有耐用且可清洗的內襯,配有可拆卸且可機洗的柔軟觸感墊子,舒適講究。側面配有做工精緻的金色金屬網格,既讓地位尊貴的主子通風透透氣,兼可沿途欣賞風景。 ●

文:劉詩言