editor's pick：純銀手袋 百合玫瑰吸睛

【明報專訊】25周年時裝騷中，謝幕時超級名模Linda Evangelista手持的，是以純銀鑄造的Tiffany Baguette手袋。Fendi旗下有個名為Baguette hand in hand的企劃，其宗旨為弘揚各地匠人的手工藝，而為企劃打響頭炮的就是這個純銀手袋。手袋以古老的打銀技術鐫琢了意大利國花百合和紐約州州花玫瑰圖案，再圍繞着圖案巧製整個手袋，重約5.2磅，製作歷時4個月，由工匠以250小時打造而成，精緻度無出其右。●

查詢：Fendi 2524 1339 （置地廣場店）

文：溫兆明

[Bag the Best]