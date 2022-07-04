Watchout：全球首站Time Unlimited體驗 穿越時光隧道 見證傳奇歷史

傳奇再現--巨型熒幕空間以動畫講述Santos腕表系列誕生的傳奇歷史。Santos腕表的設計，也有從艾菲爾鐵塔中汲取靈感。（品牌提供）

【明報專訊】Cartier近期可謂搞作多多，先在銅鑼灣利園3期開設期間限定概念空間，轉眼又在金鐘太古廣場舉行全球首站 Time Unlimited 互動體驗。活動糅合視覺、觸覺和動畫效果，以別出心裁方式，一口氣曬冷Santos、Tank、Crash、Baignoire、Panthère、Ballon Bleu等經典系列和今年推出的全新表款，粉絲們更可透過虛擬實境技術遊覽瑞士的卡地亞製表工作坊，和親身試戴多個最新表款，值得大家到此一「遊」。

Time Unlimited場內分為數個展廳，串連出Cartier的時計故事。首先穿過華麗紅色前廳的旋轉門，感覺像從旋轉表冠走進機芯內部。第一個展廳以橢圓形表盤為設計靈感，米色燈光下映照品牌跨越世紀的製表歷史，12枚巨型羅馬數字時標環繞四周，讓參觀者置身其中，欣賞一系列精美造型時計，沉浸於品牌的腕表世界之中。1904年，Cartier製作出史上首款現代腕表Santos-Dumont腕表，是首個採納方形表圈的品牌，奠定在獨特腕表造型設計上的領先地位。

獨特腕表造型大師

在盛行圓形懷表的年代，品牌超出主流框架，將以往隱藏於腕表內部的螺絲，在方形Santos腕表上展現，前衛設計成為品牌的美學密碼，Santos亦成為今次視覺體驗中重點介紹的5大系列之一。其餘4款經典系列包括同樣採用方形設計，線條簡約利落的Tank腕表；於1912年首次亮相的橢圓形Baignoire腕表，Baignoire在法文中是浴缸的意思，取自其圓渾造型；同年品牌也推出造型前衛奪目並以龜甲外形為靈感的Tortue腕表；以及從橢圓形演變而成、抽象不對稱設計的Crash腕表——Crash的創作靈感源自一枚因意外變形而維修的腕表，因而得名，體現了1960年代搖擺倫敦（Swinging Sixties）的創意活力和標新立異的精神。

為飛行員製作首枚方形腕表

20世紀初正值航空工業蓬勃發展，人類踏進翱翔天際的黃金時代，勇於創新和探索，品牌正是在這樣的社會背景下，創造Santos腕表。第二個展廳透過巨型熒幕，以動畫講述Santos系列誕生的傳奇歷史，見證品牌傳人Louis Cartier與好友飛行員兼發明家Alberto Santos-Dumont兩人心血結晶的誕生。表款設計鮮明，讓早期的飛行員可在駕駛飛行器時輕鬆讀取時間，體現新的腕表設計。Santos腕表原作對品牌影響深遠，啟發製表師不懈創作出無數外形和設計各異的作品。品牌近年亦推出一系列限量版Santos腕表，作品鐫刻Santos-Dumont最為人津津樂道的飛船設計，包括在1898年衍生出多款飛船型號的Le Brésil原型及首批大規模生產的飛機之一La Demoiselle。

接下來的體驗空間沿時間軌迹走到現代，展出Santos、Tank、Panthère及Ballon Bleu系列的4款近代經典表款。標誌的腕表造型背後，是品牌對簡煉線條、精準造型、精確比例與精緻細節的追求。各款腕表也會隨時代演變而改良，緊貼不同年代的文化潮流。

誕生於1917年的Tank腕表是代表作之一，造型啟發自第一次世界大戰中的坦克履帶，系列歷年來在市場上廣受歡迎，備受時尚愛好者的青睞。Panthère de Cartier自1914年首度推出珠寶系列後，其源自美洲豹的設計即成為品牌標誌，同系列珠寶腕表亦於1983年面世，以迷人造型讓時計增添魅力。表殼採用不對稱正方形設計，其亮麗表盤和靈活表鏈令人不禁聯想起美洲豹的優美外形和靈動姿態。2007年推出的 Ballon Bleu de Cartier精鋼腕表則略帶藍色色調，圓潤線條襯托其大方得體的造型。

虛擬實境遊瑞士工作坊 動畫互動交流

然後來到恍如置身時光隧道的概念空間，參觀者可深入了解品牌以技術追尋美學的製表理念。迷離的紅黑通道頂部和牆身嵌入了巨型平衡擺輪、游絲及其他零件。熒幕播放來自瑞士La Chaux-de-Fonds製表工坊和藝術大師工坊的故事。部分珍貴時計搭配精巧的複雜功能，包括鏤空機芯、擺輪、令指針宛如懸浮於表盤之上的神秘機芯等，均為品牌的標誌設計。品牌亦常以琺瑯珠粒、鎏金填彩琺瑯、金銀絲細工、細工鑲嵌和馬賽克等精煉工藝，裝飾表盤設計。

離開隧道來到豐富多元的體驗區，參觀者可透過虛擬實境技術遊覽瑞士的卡地亞製表工作坊，和親身試戴多個最新表款。大家也可在Santos腕表的個人化設計牆，挑選不同顏色的表帶和鐫刻服務，讓腕表變得獨一無二。●

Time Unlimited體驗

日期：即日至12月11日

地址：金鐘太古廣場商場L1 100A號舖

預約網址：cartier-event.hk

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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