瑞士日內瓦鐘表大賞 第5按鈕精巧設計 雙計時表奪金指針獎

【明報專訊】被譽為鐘表界奧斯卡的瑞士日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève）結果出爐。Hermès、Bvlgari、Van Cleef & Arpels分別拿下兩獎，成為大贏家，而獨立品牌MB&F的Legacy Machine Sequential Evo腕表，則以其史無前例的雙計時機制設計，贏得代表年度最佳腕表的「金指針獎」！

啟動第5按鈕 實現多項計時

Legacy Machine Sequential EVO名稱上完全無提及計時功能，卻是品牌第一款計時表。機芯共有兩組計時機制：一組由9時位置的秒針盤和11時的分鐘盤組成，另一組是3時的秒針盤和1時的分鐘盤，分別透過表殼兩側的四個按扭控制啟動/停止和歸零。但表側9時位置還有稱為Twinverter的第5個按鈕，此按扭為雙向開關，同時控制兩組機制，令原本的「啟停狀態」相反。即如果兩組計時正在運行，按下後會同步停止。如果是一動一停的話，就變成動的停止，停的啟動，令腕表能做到獨立計時、同步計時、累積計時，以至分段計時。創新獨特設計，正是其拿下金指針獎的原因。

紅色箭頭 對應世界時區

今年另一焦點，是Hermès以同一表款不同尺寸，一舉拿下最佳複雜女裝表和最佳複雜男裝表兩個獎項。幕後功臣是機芯設計師Jean-François Mojon，開發的世界時間模組。腕表有38毫米和41毫米款式，表盤上的世界時間副表盤，當按壓9時位置按鈕，副表盤及時針便會順時針移動一格，副表盤外圍的紅色箭頭對應不同世界時區的代表城市。部分城市旁另以S、V、E、K等字母標記夏令時間，12時位置的扇形視窗則有24小時制阿拉伯數字顯示。表盤地圖來自藝術家Jérôme Colliard設計的Planisphere d'un monde équestre絲巾圖案，透過烤漆、噴砂等多道工序，打造出美麗背景。

固定表帶桿 防水底下鬆脫

Pelagos源於希臘文，意指與海洋有關。Tudor的潛水表歷史可追溯至1954年，1961年時更被授予「法國海軍官方供應商」的稱號。表名中的FXD代表fixed，強調表殼上堅硬的固定式表帶桿，以免腕表在水底下鬆脫。42毫米磨砂鈦金屬表殼連固定式表帶桿以整塊鈦金屬製成。特大表圈直徑稍大於表殼，即使佩戴潛水員手套，仍可抓握表冠調節。旋轉外圈配搭陶瓷60分鐘逆向刻度字圈、啞面海軍藍色表盤和鐘點標記，均塗有X1級Super-LumiNova，方便水底下讀時。

厚1.8毫米 史上最薄腕表

製表界總是無所畏懼地挑戰腕表的設計極限，Bvlgari的Octo Finissimo Ultra腕表便以僅1.8毫米厚度成為史上最薄腕表，拿下今屆無畏獎。單色噴砂鈦金屬表殼內，偏心秒針設於6時位，時分顯示盤分別設於2時和4時。10時位置的發條盒上鐫刻QR code，為藏家提供通道，進入腕表的數位宇宙。腕表主要部分均採用碳化鎢材質，確保纖薄腕表有足夠硬度。表側兩邊嵌入兩顆水平型旋鈕，左側用來上鏈、右側用作設定時間功能。品牌亦同時以Serpenti Misteriosi High Jewellery腕表贏得最佳珠寶腕表。

陀飛輪「停秒」設計

恆定動力陀飛輪的常見做法，是在走時輪系和陀飛輪框架中間安插恆定動力裝置，Grand Seiko這款腕表卻把恆定動力裝置整合在陀飛輪框架，裝置設在擺輪下方，類似一條收集動能的彈簧，當發條的動力傳到陀飛輪框架時，會先儲存在彈簧上，然後以一秒一次的頻率穩定釋放能量推動框架。另外，此陀飛輪也是「停秒」的設計，即當表冠拉出時陀飛輪會停止轉動，比一般陀飛輪的設計更為繁複，但也令腕表能精準調校和顯示每分每秒。

12朵開合花朵 詩意報時

腕表從Linnaeus的花鐘汲取靈感，表盤上設有分佈在不同位置、12朵可開合的花朵，每枚花朵會按逐個小時打開，露出底下的寶石。因為每一朵代表一個小時，盛開花卉的數目便代表現在的小時，極具詩意，分鐘顯示則設於表側的顯示窗。腕表配備36小時動力儲存，附獨立編號。VAC另外亦以Fontaine aux Oiseaux automaton贏得最佳機械座鐘。

圓柱游絲 手工塑形

圓柱游絲源自18世紀，垂直地向上圍繞軸心的設計，具有同心擺動的優點，當時常用於航海天文鐘。 H. Moser & Cie.在腕表內將圓柱游絲與一分鐘飛行陀飛輪結合，因為每個圓柱游絲都是手工塑形，花費時間比傳統游絲多10倍。12時位置的弧形小表盤呼應藍寶石水晶鏡面的曲線，採用電光藍煙熏色彩，時標與指針則採用含有Super-LumiNova夜光材料的創新陶瓷基底材質Globolight製成，更添立體感。

查詢：Bvlgari 2523 8057 Grand Seiko 2736 0235（通城鐘錶） Hermès 2525 5900 H. Moser & Cie. 2887 5518 MB&F 3188 5093 Tudor 2249 8833 Van Cleef & Arpels 2522 9677

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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