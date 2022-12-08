the buzz：平衡設計與商業 支持原創 推廣本地時裝設計

網購本地時裝--Hong Kong Showroom在實體店的展示結束後，仍可在電商平台ITeSHOP購買得到，平台營運日期延長至12月31日。（朱安妮攝）

【明報專訊】最近Fashion Asia Hong Kong與I.T合作，在銅鑼灣的I.T Hysan One旗艦店開設Hong Kong Showroom，既是展覧空間，更是期間限定店，展示了5個本地時裝品牌的最新作品。明報life&style訪問了策劃活動的兩名負責人，了解本地時尚零售與本地時裝設計師的發展與前瞻。

踏入12月和臨近聖誕長假期，加上天氣開始轉涼，這正是時裝零售業於年底催谷銷售的時候。不過在這大好時機，I.T卻與Fashion Asia Hong Kong策動了一個名為Hong Kong Showroom的展覽暨期間限定店，在銅鑼灣旗艦店推廣5個本地時裝品牌的最新作品。

過去兩三年疫情為時裝零售業帶來負面影響，活動負責人之一的I.T商品副總裁（女裝）Tracey Cheng談起疫情期間面對的挑戰，以及對未來時裝零售市場復蘇的看法。「疫情期間，工作最大挑戰就是要透過zoom來買貨。雖然3年來很多品牌嘗試以不同方法，讓買手從線上更了解他們的系列，但買手入貨時總有點戰戰兢兢。COVID-19令時尚品牌將系列發布火速由實體轉為online形式，我們的零售業也一樣，更看重網購的發展，這幾年品牌的網上生意就有以倍數計的增長。至於疫後零售業的發展，我們當然樂觀，但亦相信復蘇不會即時出現，而要在整體社會氣氛全然改善之後才到來。」

實體店適合銷售fashionable產品

大家可能都會因為疫情而多了在網上購買時尚服飾，這無形中會否影響消費習慣與品味？Tracey以資深時裝買手的角度說：「這幾年人們穿衣的選擇的確偏向實用和保守。試想像當外出派對的機會減少，而多與家人在家用膳時，衣著也隨之傾向簡單實在。人們習慣網購，亦會影響其選擇，因為沒法試穿，購買前只能想像穿起的效果，選擇亦自然偏向保守。但I.T依然相信實體店適合銷售更fashionable的產品，從而培養消費者的品味。」

跟年輕人一樣持開放態度

I.T作為香港重要的時尚零售店，對市場定有敏銳觸覺，究竟現今的消費者對時尚產品有什麼需求？Tracey答道：「我覺得他們追求多元和創新的時尚。回想上一代追求的是來自歐洲、日本等的時尚品牌，更會考慮設計師的出身、經歷或成就。反觀現在的年輕人更着重衣服本身，若覺得有趣而又喜歡、『啱價錢』、質量不錯就會選擇購買。品牌是否來自時尚之都巴黎、設計師是否師承什麼時尚傳奇人物等都不是重要考慮。」她續稱：「我想年輕一代從社交媒體接觸太多資訊，思想開放且容易接受新事物。他們不太會忠於某個品牌，而是按自己喜好選擇。我們要做的就是跟年輕人一樣持開放態度，發掘更多新的品牌和設計師，滿足新世代時尚愛好者的需求。」

說到這裏就明白為何I.T會欣然與Fashion Asia Hong Kong合作，推廣5個本地時裝品牌，因為年輕時尚愛好者不會對本地設計師感到抗拒，反而會因為年齡和背景相近而更易產生共鳴。是次合作的品牌分別為：Christian Stone、Coda、Karmuel Young、Tak L.及Vann，Tracey對他們有什麼評價？「正如我之前所說，新世代時尚愛好者的接受能力相當高，對本地品牌不存有任何偏見。今次Hong Kong Showroom的5個本地品牌也很有實力，單看他們的設計、作品的presentation，水平之高都能與世界其他地方的品牌一較高下。」

本地設計師水準日益提升

這些時裝品牌皆為香港設計中心（HKDC）旗下兩個大型專才培育計劃：時裝創業培育計劃（FIP）及設計創業培育計劃（DIP）的時尚新星。Hong Kong Showroom另一重要策動者Kennis Chan，是香港設計中心的時裝及創業培育計劃項目總監，她看着本地時裝創意產業的變遷，近年又觀察到什麼變化？「香港近年真的多了很多新進設計師，他們成立品牌和生產系列的門檻相比以前低，而且市場對本地設計師的認受亦提高了。例如以前市場看不起香港品牌，覺得他們應以『市集價』出售，但隨着本地設計師水準日益提升，消費者在欣賞同時亦願意花更多錢支持本地原創，令香港時尚產業朝正面方向發展。」

Kennis再解釋FIP和DIP兩個計劃如何協助年輕設計師發展：「傳統上很多人都憂慮從事創意行業會『搵唔到食』，不過現在香港有很多項目幫助年輕設計師。如我們給予很多協助建立品牌和製作生產的資訊；邀請資深設計師分享經驗，以及建立更多途徑讓他們踏上一個更好的舞台。」今次Hong Kong Showroom正是讓本地設計師表現的舞台，Kennis提及當初構想：「我們和I.T都有一個共同理念，就是很想幫助香港年輕設計師；而且要令香港時裝零售業發展蓬勃，本地設計師參與必不可少。借助I.T的店舖，能讓更多人親身感受設計師的作品，比起只從網上看圖片的感染力大得多。」她續道：「之前提及FIP和DIP兩個計劃的一部分，就是找來資深設計師分享經驗，其中一個重要課題是怎樣在設計與商業間要取得平衡。若設計太着重藝術以至售價高昂和產量極少，在商業上便極不可行。我們選擇的5個品牌都能取得當中平衡，在設計上作出最少犧牲，而又能在產量和售價上滿足商業上的要求。」●

Hong Kong Showroom 5個本地品牌系列

靈感來自Banksy

Christian Stone的2022秋冬系列名為Dys-de-pya，主題來自英國塗鴉藝術家Banksy於2015年創作的藝術項目Dismaland。系列中鮮艷及非常人工化的顏色，靈感來自實驗室中的化學溶液。●

「外反內正」美學

Tak L.與中國品牌「例外」推出聯名系列Exception Experiment×Tak L.——Season VII，從累積逾25年的例外館藏中挑選12件經典重新演繹，並試從品牌標誌的「外反內正」美學中汲取靈感，重塑更有力量的女性形象。●

解構未來工作服

Coda的2022秋冬系列，一再探討「過去與未來」的連結關係。1950至1960年代的未來復古主義為系列的主要靈感，結合解構主義和未來工作服概念，設計成不同單品。●

現代風格 神秘崇拜

Vann的2022秋冬系列名為Saint，靈感來自充滿煉金術、神秘崇拜和各種宗教的時代。系列中經典的珍珠形狀和精緻的美感，參考自傳統珠寶，並轉化為現代元素的風格。●

「相同但不一樣」

Karmuel Young全新系列Project 06以Same But Not Same為題，設計師一直喜歡從規律的秩序中尋找變化，因此重新編輯品牌獨有的版型，用另一角度變化出嶄新效果，也就是「相同但不一樣」的概念。●

查詢：I.T hk.iteshop.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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