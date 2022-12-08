fine jewellery：可持續黃金首飾 延續永恆經典

個性演繹--Eternal Gold的設計體現歷久彌新的傳統，選材亦回應現代社會的價值及其關切，系列的代言人也是才華洋溢的個性女孩，包括（左起）美國演員、模特兒兼唱作人Maya Hawke，美國得獎詩人兼社會運動家Amanda Gorman，以及擁有荷蘭、韓國及加拿大血統的音樂人全昭彌（Somi Jeon）。（品牌提供）

【明報專訊】據說早在公元前6000年，人類已經發現黃金。一直以來黃金與人類的文化、經濟發展有着密不可分的關係。時至今日黃金對人依然有種不言而喻的魔力，Prada的首個高級珠寶系列Eternal Gold，就在這份魔力之上，再注入現代的美感和意義。

世界之大，無論地域距離相隔多遠，或不同文化之間的差異有多大，總能找到一些普世一致的認知和價值觀，人們對黃金的推崇就是一例。從文化角度去看，黃金常用以製作宗教神像、建築裝飾等，以表崇高的敬意。黃金亦是珠寶和藝術品常用的素材。這種貴金屬亦可作保值工具和貨幣，多個國家也曾實行以黃金為基礎的金本位貨幣制度，即使此制度已被法定貨幣制度取代，但黃金的稀有依然是現代金融市場中受歡迎的保值工具。另由於黃金擁有高傳導、抗氧化和抗環境侵蝕的特質，令其廣泛應用於電子工業之上。

三角形標誌為軸心

不過黃金懾人的光華，才是其始終受人推崇的主因，長年用作高級珠寶的重要素材。Prada最近推出首個名為Eternal Gold的高級珠寶系列，就是一個以黃金為主要素材的系列。品牌認為高級珠寶應該要做到世代傳承且歷久彌新，並與未來連繫，簡而言之永恆經典就是系列的核心概念。金光閃閃的Eternal Gold系列設計是簡約而蒼勁的幾何形狀，並以Prada的三角形標誌為軸心，標誌出現於蛇形手鐲頂部、頸鏈鏈帶、珠寶扣子、耳環，以及三角形標誌切割面的心形吊墜等，設計簡約雋永且隱隱表現愛與情感這些永恆的意涵。

意大利工匠製作 可追溯鑽石來源

系列另一蘊含永恆意涵的舉措，就是將可持續發展的價值方針植根於珠寶之中，採用100%獲認證的回收黃金，當中包括電子工業用黃金（圖）及二手金飾等，符合責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council）的「監管鏈」標準。在Prada的負責任黃金及鑽石生產鏈中，每一個步驟和單位均可供核實和追蹤，品牌同時嚴格篩選在人權、勞工安全、環境影響及商業道德上均恪守行內最高標準的貴金屬及寶石供應商為合作伙伴，以減少開採新的黃金礦藏而對環境的傷害。

系列全部均由意大利工匠製作，並以創新獨特的Prada切割技術，提升石英和紫水晶等半寶石的秀麗程度。傳統上只有0.5卡或以上的「單獨註冊鑽石」方可追溯來源，品牌卻打破慣例把追蹤範圍延伸到大小不限的所有鑽石，確保從開採、切割、鑲嵌，以至拋光等各個階段均可追本溯源，保證每顆鑽石均為負責任採購，沒有引發任何衝突。產品的各項資訊和認證亦載入到Aura Consortium Blockchain平台（Aura區塊鏈聯盟），方便顧客核實產品真偽，回應現代消費者的價值觀及其關切的環保和人權議題。●

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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