the buzz：西方傳統 東方創意 跨時代融合 亞洲新銳設計師展現鋒芒

【明報專訊】K11 MUSEA自去年舉行大型時裝展覽Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion後,今年再接再厲,舉辦名為The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time的時裝珍藏展,帶來英國V&A博物館的12件珍藏,以及6名亞洲炙手可熱新銳時裝設計師的作品。明報life&style訪問了5名來港設計師,了解他們如何看西方傳統couture,以及怎樣與東方創意融合。

K11時裝展 館藏古著注目

人們也許因看到星光熠熠的K11 NIGHT,而得知The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time時裝展早前揭幕。當然,也許亦因為展覽有英國V&A博物館一系列橫跨維多利亞時代到近代的時裝瑰寶,而一欲前往觀看。又或更大可能是得知展覽場地的設計總監是港人之光的電影美術指導張叔平,而趕往朝聖。不過展覽不能忽略的另一看點,卻是來自亞洲的新銳時裝設計師的作品,他們分別是日本的小泉智貴和岡﨑龍之祐,中國的Sensen Lii和Yueqi Qi,香港的Celine Kwan,以及韓國的Sohee Park。他們各自從V&A展出的珍藏中攝取靈感,為這次展覽全新設計east meets west的高級訂製服。

小泉智貴是近年冒起得最快的時裝設計師之一,其標誌彩色層疊荷葉邊令時尚界驚為天人,不禁想知其他設計師擅長哪種高訂工藝,這種工藝又怎樣刺激他們的想像和創意。答案呼之欲出的有來自韓國的Sohee Park,因為其作品的裙襬有着大幅刺繡,她表示:「我非常熱愛刺繡,尤其我祖母是傳統的韓國刺繡師。成長過程中看着她所做的刺繡令人讚歎不已,使我愛上以刺繡演繹畫作,而且所做的面積也愈來愈大,所以我很多設計都有巨大的裙襬。」來自香港的Celine Kwan則對印花和織物工藝情有獨鍾:「我最喜歡具藝術感的印花和織物工藝,喜歡將手繪風格融入作品中,這樣令作品更有現代感。我也熱中探索3D打印的織物,就像對未來紡織品的詮釋。」來自日本的設計師岡﨑龍之祐則稱:「我覺得親手體會每種材料的質感很重要,我會就其特性做實驗和創作,從而產生不同效果,這甚為刺激我的創作靈感。」

從V&A珍藏中攝取靈感

參展的每位設計師的新作,靈感均取自V&A是次來港的珍藏,設計師逐一講解自己的設計。小泉智貴說:「我的新作啟發自一件1885年製的維多利亞時代日間禮服。我刻意不去為這件禮服作太多資料蒐集,反而基於其顏色、廓形和這件禮服給我的第一印象來創作,因此用上橙和米黃這些我個人少用的顏色。因為展覽的主題是The Love of Couture,我研究出一種特別的人手縫紉手法,在我的下個系列中亦將會重複使用。」岡﨑龍之祐則稱:「我的設計概念圍繞『人類與自然的和諧』以及『祈願』兩個主題,從日本神道教和古老的繩紋陶器中汲取靈感。參展作品主要參考了一套製於1921年愛德華時期,由Paul Poiret設計的茶會晚禮服,當中精細的金屬絲線啟發了我的設計。」

Celine Kwan的靈感來自一條1960年由Owen Hyde Clark設計的金黃色晚禮服,她解釋:「我會想像一個女人穿上這條金黃色裙子時回眸的一刻。所以我以一種充氣效果的剪裁,加上充滿活力的石灰綠和粉紅色,營造這種眼前一亮的效果。」Yueqi Qi為展覽設計了4件作品,其中兩套似由男裝演化而成,她表示:「系列是一個解構和重構的過程。我丈夫很喜歡收藏各個時代的西裝,我亦參考了兩套1940年製的西裝搭裙子套裝。將男士的西裝解構成女裝,並融合不同年代的特色,以演繹訂製服的變革和自由奔放的創作模式。」Sohee Park的作品則啟發自時裝巨匠聖羅蘭:「我的新作歷感是一件1960年代由Yves Saint Laurent為Christian Dior設計的Polynésie晚禮服。我加入一種叫Ninja的韓國傳統民間藝術,並將裙子上身設計得更性感,放大的裙襬則令版型更具現代感。」

Couture是否只能存活於博物館?

聽過幾位新銳時裝設計師講解後,覺得他們設計的couture美麗且滿有內涵,卻依然有點高不可攀,couture是否只能存活於博物館?它怎樣能聯繫今天人們的生活?小泉智貴有點感嘆地說:「我也一直問自己這個問題,我熱愛couture和一些非比尋常的服裝,但以couture為主業實在困難,因此我會與其他商業機構合作,或設計戲服去滿足這方面的創作慾。其實也可以將couture視作品牌形象,以訂製服般精緻的工藝製作系列,之後再推出一些商業化的設計迎合市場。」Celine Kwan的答案則有正反兩面:「我的答案既『是』亦『否』。的確,couture存活於博物館是為了保存這種高尚的藝術和價值,讓子孫後代得以繼續欣賞。Couture的價格一向高昂,並非一般人可以負擔,但若真的熱愛時裝藝術,投資一件真正喜歡的訂製服也是可行的。現代couture可能不如你所想的那種精緻和傳統,而是採用現代科技和紡織品所製成。」她續稱:「作為設計師,couture能提醒我堅持那種工藝感、雕塑感、垂墜感和縫紉感,這也是它存在的重大意義。」

Yueqi Qi率性地回應:「一開始couture是身分地位的象徵,但我覺得現在任何人都應擁有美的權利。Couture亦可以很容易穿著,穿衣最重要be free、be happy。」Sohee Park則認為couture其實一直與人們有密切的聯繫:「Couture不完全屬於博物館,它也屬於現代社會的我們。例如我很多客戶會為婚禮或其他特別場合,選擇高級訂製服。我會和他們一起為重要日子設計一件獨一無二的衣服,我很享受當中過程,這亦是couture與人們一種真正的聯繫。」●

The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time

跨時代傳奇時裝珍藏展

日期:即日至2023年1月29日

時間:中午12:00至晚上8:00

地點:尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓 Kunsthalle,K11 Art & Cultural Centre

票價:標準門票$150

查詢:www.k11experience.com

文:溫兆明

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[The Buzz]